Centrodestra, dopo l’addio alla Lega Lorella Fontana è presidente regionale del Patto per il Nord

Genova. Dopo l’addio alla Lega, Lorella Fontana ufficializza il suo ingresso nel Patto per il Nord, fondato dall’ex parlamentare leghista Paolo Grimoldi.

Alla presenza dei segretari provinciale Luca Piccardo, regionale Fabio Bozzo e federale Paolo Grimoldi, Fontana è stata nominata presidente regionale del partito: “Non è stato solo un cambio di casacca. È stato un segnale forte: sempre più amministratori locali scelgono un progetto concreto, vicino al territorio, lontano dalle solite promesse”.

L’ex capogruppo della Lega in municipio Ponente, già consigliera comunale e capogruppo durante il primo governo Bucci, figura di riferimento, da anni, per il territorio e per il centrodestra, aveva annunciato due settimane fa di avere rassegnato le proprie dimissioni dalla Lega Salvini Premier “dopo una lunghissima riflessione non facile emotivamente”. Lombarda ma genovese d’adozione, era attiva nel Carroccio dal 2009.