Centro storico, rissa notturna finisce a bottigliate in faccia: un uomo ferito al volto e alla mano

Genova. Proseguono i controlli mirati alla sicurezza nella movida del centro storico cittadino, con l’obiettivo di garantire maggiore vigilanza e prevenzione nelle aree frequentate prevalentemente dai giovani, nonché contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, la criminalità diffusa ed il degrado urbano. Il dispositivo interforze, composto da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano e Polizia Locale, è stato coordinato dal Dirigente del Commissariato Sestri.

Il servizio appiedato , svolto nei quadranti serale e notturno di sabato , si è articolato in numerosi passaggi, presidi e stazionamenti, nell’area di Salita Pollaiuoli, , Giardini Luzzati, Piazza Ferretto, insistendo soprattutto nel quadrilatero compreso tra Piazza Matteotti, Piazza delle Erbe, Via di San Donato e Vico Giustiniani, per garantire un’efficace azione di deterrenza, visibilità e contrasto a fenomeni delinquenziali.

Gli agenti sono intervenuti, all’ 01,30, in via della Maddalena per una segnalazione di rissa tra 5/6 persone armate di bottiglie di vetro. Giunti sul posto hanno trovato un uomo ferito al volto e ad una mano, che veniva trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso di San Martino. Indagini in corso, tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza, per identificare i responsabili.

Nel pomeriggio, sempre in centro storico, una pattuglia è intervenuta in via San Lorenzo per una lite all’interno di un bar. Una 56enne peruviana, al culmine della discussione con un concittadino, ha colpito il bancone del locale infrangendone il vetro. La posizione della donna è al vaglio della Divisione Anticrimine per eventuali provvedimenti in materia di misure di prevenzione.