Centofanti (RG): “Bene l’apertura delle palestre scolastiche in estate ma serve governance”

Genova. La consigliera comunale di Riformiamo Genova, Marialuisa Centofanti, accoglie con favore la nuova legge approvata il 31 marzo sull’utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle associazioni sportive, considerandola «un cambio di passo importante per il mondo dello sport di base e per l’utilizzo degli spazi pubblici». Centofanti sottolinea come la norma modifichi profondamente il sistema finora in vigore, introducendo il principio dell’uso condiviso di strutture che «sono, a tutti gli effetti, patrimonio della comunità».

Secondo la consigliera, il fatto che le palestre tornino nella piena disponibilità dei proprietari a fine lezioni, possano essere assegnate tramite convenzioni e restino accessibili anche nei mesi estivi rappresenta un salto di qualità significativo. A questo si aggiunge la possibilità, per le società senza scopo di lucro, di proporre interventi di riqualificazione ricevendo in cambio l’uso gratuito delle strutture per un periodo proporzionato all’investimento: «Si tratta di tre aspetti innovativi molto concreti: si inverte l’onere della disponibilità degli spazi, si amplia il periodo di utilizzo e si introduce una forma di collaborazione virtuosa tra pubblico e associazionismo sportivo».

Pur riconoscendo la portata dell’intervento legislativo, Centofanti richiama l’attenzione su quello che definisce il nodo più delicato: la governance. L’apertura estiva delle palestre, afferma, deve andare di pari passo con una gestione chiara, efficace e sostenibile: il patrimonio coinvolge Comune, Città Metropolitana e altri enti, e presenta situazioni molto diverse anche sotto il profilo dell’accessibilità, con strutture talvolta raggiungibili solo dall’interno delle scuole.

Da qui la necessità, secondo la consigliera, di iniziare da una mappatura precisa: «Dobbiamo capire quante e quali palestre sono effettivamente utilizzabili, in che condizioni si trovano e con quali modalità possono essere aperte alla città. È il primo passo per costruire un sistema che funzioni davvero». Centofanti sostiene inoltre l’importanza di un percorso condiviso che coinvolga autonomie scolastiche, dirigenti e tutti i soggetti interessati, con l’obiettivo di definire regole chiare, modelli gestionali sostenibili e strumenti operativi per attivare le convenzioni.

Per la consigliera, la finalità resta una sola: rendere gli spazi realmente fruibili, in particolare per i giovani e per lo sport di base, garantendo luoghi accessibili, inclusivi e ben organizzati. Solo così, conclude, la nuova legge potrà trasformarsi da opportunità formale a reale beneficio per la comunità.