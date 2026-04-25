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A carignano

“C’è un uomo a terra, incosciente e armato di fucile”, ma era un giocattolo

Allarme questa mattina a Carignano, anche se l'arma è poi apparsa visibilmente finta

croce bianca ambulanza

Genova. Allarme questa mattina in via Vannucci dove intorno alle 10:30 di stamattina l’ambulanza 3-278 del Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice rosso -unitamente all’automedica Golf 4  nei pressi del capolinea del 35, dove una passante aveva segnalato un uomo a terra, incosciente e armato di fucile.

Una volta avvicinato dagli agenti, l’uomo – un 45enne di corporatura massiccia – si è rivelato essere un senza fissa dimora. I militi hanno subito appurato che l’arma era finta, un vero e proprio giocattolo con tanto di tappo rosso, che tuttavia era nascosto in un primo tempo poiché sotto il suo corpo.

Non è chiaro come ne sia entrato in possesso né lo scopo. L’uomo si è allontanato autonomamente dopo pochi minuti, prima dell’arrivo della polizia.

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