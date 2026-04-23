Tragedia di Catanzaro, la bambina al Gaslini. Il primario: “Lesioni importanti, sciocco fare previsioni”

Genova. È ancora ricoverata in terapia intensiva la bambina di sei anni arrivata la scorsa notte all’ospedale Gaslini da Catanzaro, dove la madre 46enne si è buttata dal balcone insieme ai suoi tre figli. “In questo momento sarebbe sciocco fare previsioni – ha spiegato Andrea Moscatelli, direttore del reparto -. Quello che noi possiamo fare è mantenere delle condizioni di stabilità ottimale perché lei possa recuperare, e questo è un obiettivo che adesso stiamo raggiungendo”.

La bambina, unica sopravvissuta nella tragedia, è stata trasferita la scorsa notte a Genova con un aereo dell’Aeronautica militare. “È stata stabilizzata in maniera ottimale dai colleghi di Catanzaro – ha aggiunto Moscatelli, che l’ha seguita personalmente raggiungendo l’ospedale calabrese -. Le lesioni sono importanti. Il trasferimento in un ospedale pediatrico di terzo livello come il Gaslini è proprio finalizzato a poterle dare le massime potenzialità di recupero, soprattutto dal punto di vista neurologico, quindi è sottoposta a monitoraggi neurologici molto sofisticati per fare in modo che il suo cervello possa esprimere il massimo potenziale di recupero. E speriamo che abbia ottime possibilità”.

“La Regione Calabria aveva già instaurato un rapporto diretto col Gaslini – ricorda l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Non più tardi di dieci minuti fa ho chiamato il presidente Occhiuto per aggiornarlo della situazione. Anche loro dal loro canto hanno fatto un ottimo lavoro perché hanno stabilizzato questa bambina. È stato un lavoro in cui tutti hanno fatto in modo ottimale la loro parte. Adesso tocca al Gaslini, ma su questo non abbiamo dubbi che tutte le terapie verranno fatte nel migliore dei modi”.

A Genova insieme alla piccola è arrivato anche il marito della donna. La donna, secondo quanto ricostruito, aveva manifestato già in passato un disagio di natura psichiatrica, aggravato nell’ultimo periodo da una depressione post partum dopo la nascita dell’ultimo figlio. Una versione confermata anche dalla Procura di Catanzaro: non ci sono infatti indagati e non si ipotizza il coinvolgimento di terze persone nell’episodio.

L’uomo era in casa al momento del gesto, ma non si è reso conto di quanto stava accadendo se non dopo avere sentito il rumore della caduta. Non vedendo nessuno in casa si è precipitato in strada e ha cercato di rianimare i figli e la moglie in attesa dei soccorsi, ma i suoi sforzi sono stati vani. I due bimbi e la donna sono morti sul colpo. Sconcerto è stato espresso dagli inquilini del condominio e dalle persone che la conoscevano.