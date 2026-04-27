In Castelletto e Oregina arrivano nuove zone 30: “Tutela per studenti e famiglie”

Genova. In circonvallazione a monte arrivano nuove zone 30 per tutelare i pedoni e ridurre la velocità nei tratti su cui affacciano istituti scolastici, strutture sanitarie, parchi pubblici e impianti sportivi.

Il Municipio Centro Est ha dato parere favorevole alla realizzazione di strada scolastiche in corso Firenze, nei pressi dell’asilo Bertoncini, cui si aggiunge via Fracchia, in Oregina, nei presi del Camelot. La proposta è stata avanzata dalla Direzione Mobilità del Comune, alla luce delle caratteristiche delle strade – strette e tortuose nei punti in questione – e dalla presenza di altre zone 30 km in piazza Villa e nei pressi dei giardini Mario Dino Rossi, sempre in corso Firenze.

“Una eventuale estensione della limitazione di velocità a 30 km/h sull’asse di corso Firenze non comprometterebbe il bilanciamento tra il diritto alla mobilità e alla libera circolazione e la necessaria tutela della sicurezza stradale – si legge nel parere del Municipio – e un assetto più omogeneo delle zone 30 migliorerebbe la chiarezza per l’utenza e l’efficacia delle misure di moderazione della velocità”.

Soltanto qualche giorno fa la giunta comunale di Genova ha approvato un apposito atto di indirizzo per l’istituzione ed estensione delle zone 30 e delle aree scolastiche, insieme a una maggiore sicurezza dei passaggi pedonali, su tutto il territorio cittadino. Per l’intero piano il Comune può contare su circa 3 milioni di euro, metà dei quali per mettere in sicurezza 50 attraversamenti pedonali con potenziamento dell’illuminazione dedicata, mentre un milione è destinato a interventi nei dintorni di 100 scuole.