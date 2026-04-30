Rifiuti, in arrivo i nuovi cassonetti intelligenti a “bocca larga”: scatta la sperimentazione alla Foce

Genova. Il municipio Medio Levante sarà il laboratorio genovese per una nuova gestione della raccolta dei rifiuti. Dal prossimo settembre, Amiu, infatti, avvierà una sperimentazione semestrale che mira a migliorare il decoro urbano e facilitare la raccolta differenziata.

Ad annuncialo l’assessora Silvia Pericu, in occasione della seduta di giunta itinerante oggi proprio nel territorio del l’ottavo municipio. La novità principale riguarda la rimodulazione dei cosiddetti “cassonetti intelligenti”, che tante polemiche hanno sollevato in questi anni nel resto della città. Nelle prossime settimane saranno piazzati i 500 bidoni rimasti, molti di questi proprio nel Medio Levante. A differenza dei modelli già presenti in città, questi avranno “bocche di conferimento” più grandi, mentre l’apertura a pulsante e limitata nelle dimensioni resterà solamente per l’indifferenziata, nell’ottica di arrivare poi ad un sistema di coonteggio.

Ma non solo: all’interno del municipio saranno razionalizzate le piazzole dedicate ai bidoni, che saranno quindi ridotte lasciando spazio a nuovi stalli di sosta, sarà affiancato un servizio di tutoraggio iniziale con personale Amiu per assistere i cittadini con il nuovo sistema, e infine, sarà potenziato il servizio “porta a porta” dedicato a carta e umido per i gli esercenti del territorio.

La dislocazione dei nuovi bidoni dovrebbe concludersi entro luglio mentre la sperimentazione partirà a settembre e durare almeni 180 giorni: se “l’atterraggio” sarà positivo, l’intenzione della giunta è quella di estenderla in maniera graduale al resto della città.