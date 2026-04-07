Case popolari, il Mit: “Nessun taglio, Salvini lavora per aumentare le risorse”

Genova. 970 milioni di euro a livello nazionale, 13 milioni in Liguria, destinati al recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono congelati dal governo in vista della possibilità che quei fondi possano servire per coprire spese correlate agli effetti dei conflitti internazionali. L’allarme è stato lanciato dai sindacati degli inquilini della Liguria, Sunia (Cgil), Sicet (Cisl) e Unia (Uil), che hanno chiesto a Comune e Regione Liguria l’apertura di un tavolo urgente.

Ma oggi, in merito a quell’allarme, arriva una nota del Mit che “precisa che le ricostruzioni diffuse riprendono in modo improprio affermazioni attribuite a Federcasa, già chiarite e smentite dalla stessa associazione”.

“Nessuna novità normativa sui fondi per l’edilizia residenziale pubblica – riporta la velina del ministero dei Trasporti e Infrastrutture – il ministro Salvini ha a cuore il problema e conta quanto prima di dare risposte concrete e anzi più corpose in termini economici. I 970 milioni indicati, quindi, non risultano né tagliati né bloccati. La loro destinazione sarà definita nel decreto legge sul Piano Casa, attualmente in preparazione”.

“L’azione dell’Esecutivo si muove su due fronti – conclude la nota – sostegno ai salari e varo del Piano Casa. In questo quadro, restano decisive anche le scelte di Unione Europea e Banca Centrale Europea sulle condizioni finanziarie. Appare quindi opportuno ricondurre il dibattito su basi oggettive, evitando di alimentare allarmismi che non trovano riscontro nei dati normativi e amministrativi disponibili”.