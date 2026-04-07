Case di comunità “svelate”, il 18-19 aprile open day con visite gratuite e attività informative

Genova. Nel weekend di Pasqua le 23 case di comunità aperte in Liguria hanno erogato in tutto 1.200 prestazioni da parte dei medici di medicina generale. A fornire il dato è l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò che rivendica un successo “nonostante i gufi che dicevano che erano scatole vuote“. Dunque primo test superato, secondo la Regione, che adesso organizza un open day il 18-19 aprile, sul modello di quelli in fase di sperimentazione negli ospedali, per aprire le strutture alla cittadinanza con visite gratuite e attività informative.

“Il numero di 1.200 prestazioni è riferito a visite in presenza, telefonate e visite domiciliari. Un dato che non deve essere chiaramente un punto d’arrivo, ma un punto di partenza, perché d’ora in avanti le case della comunità entreranno a pieno diritto nel giro della medicina territoriale – spiega Nicolò -. Il 18-19 aprile faremo una campagna di comunicazione perché è importante che i cittadini sappiano cosa sono le case della comunità e cosa possono trovare al loro interno. I cittadini potranno trovare informazioni, misure di prevenzione, screening, piccoli test diagnostici, in modo tale che possano familiarizzare con i servizi che si trovano all’interno”.

“È un sistema hub and spoke che funziona in tutto il mondo, quindi non vedo alcun motivo per cui non debba funzionare anche da noi – commenta il presidente Marco Bucci -. Il fatto che la gente capisca che, nei casi non gravi, è molto meglio rivolgersi alle case di comunità che al pronto soccorso è un grandissimo vantaggio. La distribuzione che abbiamo fatto sul territorio mi sembra quella giusta, però siamo sempre pronti a intervenire con ulteriori case di comunità nel caso in cui fosse evidente che, soprattutto nell’entroterra, ci sia bisogno di situazioni differenti da come le abbiamo programmate”.

Sul sito di Ats Liguria la mappa delle case di comunità attive e tutte le informazioni

Gli open day nelle case di comunità

I cittadini potranno usufruire di consulenze mediche, controlli e prestazioni sanitarie gratuite, oltre a ricevere informazioni sui servizi disponibili: le case hub, per questa iniziativa, saranno aperte sabato e domenica 19 aprile, dalle 8 alle 20, mentre le spoke, sabato 18 aprile dalle 8 alle 20 e domenica 19 aprile dalle 8 alle 13.

A precedere il week-end, giovedì 16 aprile, l’iniziativa sarà presentata nelle principali piazze delle province liguri, attraverso momenti informativi dedicati e un camper itinerante che percorrerà le vie della città, con l’obiettivo di raggiungere direttamente i cittadini e sensibilizzarli sull’importanza di conoscere e utilizzare questi servizi.

Le attività in Asl 3

• Casa della Comunità hub di Pegli, sabato 18 aprile, dalle 8.30 alle 12.30: disponibile un geriatra

• Casa della Comunità hub Fiumara, domenica 19 aprile, dalle 8.30 alle 12.30: l’équipe della Struttura Complessa Diabetologia e Malattie metaboliche sarà a disposizione per visite specialistiche per la prevenzione del diabete e dell’epatopatia metabolica

• Casa della Comunità hub Assarotti, sabato 18 aprile, dalle 8.30 alle 12.30: disponibile un geriatra

• Casa della Comunità hub Struppa, sabato 18 aprile, dalle 8.30 alle 12.30: disponibile un geriatra

• Casa della Comunità hub Genova Quarto, sabato 18 aprile, dalle 8.30 alle 12.30: saranno fruibili le prestazioni del Dipartimento Funzionale Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità

• Casa della Comunità spoke Celesia, sabato 18 aprile, dalle 8.30 alle 12.30: l’équipe della Struttura Complessa Diabetologia e Malattie metaboliche sarà disponibile per visite specialistiche per la prevenzione del diabete e dell’epatopatia metabolica

• Casa della Comunità spoke Recco: domenica 19 aprile, dalle 8.30 alle 12.30: saranno fruibili le prestazioni di Medicina dello Sport per Body Mass Index (BMI), consigli nutrizionali, spirometria, visus e indagine sulla terapia per asma allergica.

Le attività in Asl 4

Oltre agli ambulatori Il Medico di Tutti-ABC, che rappresentano un servizio ormai conosciuto e apprezzato dai cittadini del Tigullio, attivo 24 ore su 24, saranno presenti gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) per Info-Point e campagne di prevenzione.

Nello specifico, sabato dalle 9 alle 12, nelle case della comunità di Sestri Levante e Rapallo, e domenica dalle 9 alle 12 nella casa della comunità di Chiavari, sarà possibile ricevere gratuitamente e senza bisogno di prenotazione lo screening del diabete e delle malattie cardiovascolari.

Gli utenti potranno eseguire l’elaborazione del questionario FINDRISK, la rilevazione della pressione arteriosa e della glicemia, l’anamnesi degli stili di vita e della storia clinica. Nelle stesse sedi e orari, gli Infermieri di comunità saranno presenti per illustrare le attività disponibili nelle tre sedi.

Sabato 18 aprile, dalle 10 alle 12, la casa della comunità di Chiavari ospiterà l’incontro dei volontari della rete di cure palliative.