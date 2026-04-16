Sanità, inaugurata la casa di comunità di via Assarotti. Per Bolzaneto apertura “entro pochi giorni”

Genova. Un nuovo presidio per la sanità di prossimità nel cuore della città: è stata presentata oggi, giovedì 16 aprile, la casa della comunità hub di via Assarotti, destinata a diventare un punto di riferimento per i genovesi.

La struttura garantisce la presenza h24, ad accesso diretto, di un medico di medicina generale, affiancato da una rete di specialisti e professionisti sanitari. L’edificio, risalente alla fine dell’Ottocento e inserito nel tessuto storico cittadino, è stato riqualificato per accogliere un modello organizzativo innovativo, orientato alla presa in carico globale della persona e alla continuità assistenziale. All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.

“Oggi in Liguria abbiamo 32 case di comunità tutte pronte, quindi l’obiettivo è stato raggiunto – commenta il presidente Marco Bucci -. Le case sono aperte e tutte danno servizio”.

Ma negli scorsi giorni sono state segnalate dotazioni mancanti, come farmaci e strumentazioni, che costringono comunque a dirottare i pazienti al pronto soccorso in alcuni casi. “La dotazione al momento è sufficiente per dare un servizio, poi è ovvio che si possono sempre aumentare, anche perché il livello minimo di legge è stato rispettato – replica il governatore -. Dopodiché la distinzione tra bassa complessità e alta complessità è sempre molto soggettiva, quindi alla fine si potrebbe decidere di aumentare la dotazione di queste case di comunità per avvicinarsi sempre di più a un reale pronto soccorso”.

“Le case di comunità stanno diventando sempre più un punto di riferimento concreto per i cittadini liguri – commenta l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. I dati delle festività pasquali lo dimostrano chiaramente: abbiamo registrato circa 1.200 accessi, segno che questi presidi iniziano a essere conosciuti e utilizzati dalla popolazione. Si tratta di un modello nuovo di sanità territoriale, più vicino alle persone, capace di offrire risposte integrate e sempre più accessibili. La struttura di via Assarotti è un ulteriore passo in questa direzione, rafforzando una rete che vogliamo rendere sempre più efficace su tutto il territorio regionale”.

Bolzaneto, tra “pochi giorni” l’apertura dell’ex Trucco

Più lontano dal centro cittadino, tra chi attende risposte c’è soprattutto la Valpolcevera, dove la casa di comunità promessa all’ex istituto Trucco di Bolzaneto sconta anni di ritardi. Ma la luce in fondo al tunnel è davvero vicina, assicura Nicolò: “Nonostante le difficoltà strutturali, stiamo andando avanti bene. Abbiamo accumulato certamente un po’ di ritardo, ma è fisiologico. Sarà una casa della comunità veramente importante, grande, con tantissimi servizi per i cittadini”. L’apertura dovrebbe essere questione di “pochi giorni”, secondo quanto riferito dalla Regione, così come per l’ospedale di comunità Celesia di Rivarolo, dove è già attiva la casa di comunità.

Bucci: “Possibili nuove case di comunità nell’entroterra”

Bucci conferma che in futuro potrebbero essere previste ulteriori case di comunità oltre a quelle finanziate dal Pnrr: “Per adesso non abbiamo ancora ricevuto input precisi. Mi riferisco soprattutto all’entroterra. Per le città capoluogo e le zone costiere il servizio è adeguato e non vedo problemi, certamente nelle valli la situazione è più complessa, per cui vedremo se sono sufficienti o no. Se non fossero sufficienti, ci impegneremo con fondi sanitari o con fondi diversi”.

Open day case di comunità nel weekend 18-19 aprile

Per far conoscere sempre di più queste strutture, il prossimo fine settimana di sabato 18 e domenica 19 aprile tutte le case della comunità della Liguria, oltre alla consueta presenza nei fine settimana dei medici di medicina generale, offriranno visite e varie prestazioni, gratuite, ad accesso diretto. Un modo per diffondere maggiormente la conoscenza e l’abitudine a servirsi di queste strutture sempre più centrali nel Servizio sanitario regionale. Sabato 18 aprile alle ore 10.00 il presidente Bucci e l’assessore Nicolò visiteranno la casa della comunità Celesia a Rivarolo. Qui tutte le info.

Casa di comunità di via Assarotti, tutti i servizi presenti

Sede: via Assarotti 35, Genova – Distretto 11 Centro

Piano -3

• Centrale Operativa Territoriale (COT)

Piano -2

• Cure palliative

• Infermieri cure domiciliari

Piano -1

• Prelievi domiciliari

• Pneumologia territoriale

• Tutela diritti del malato

Piano terra

• Anagrafe sanitaria

• Assistenza protesica

• Centro prelievi

• CUP Liguria

• Medico di distretto

• Punto Facile Asl3

• PUA – Punto unico di accesso

Primo piano

• Ambulatorio infermieristico h24 (continuità assistenziale)

• Ambulatorio multimediale cronicità

• Medici di medicina generale

• Diagnostica di base

• Specialistiche ambulatoriali (oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, neurologia, cardiologia, dermatologia, reumatologia)

Secondo piano

• Assistenza disabili

• Cardiologia territoriale

Terzo piano

• Fisioterapia domiciliare / Attività fisica adattata

• Segreteria cure domiciliari

• Segreteria di direzione