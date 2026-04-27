Carta d’identità elettronica, continua l’estensione degli orari degli uffici demografici

Genova. Il Comune di Genova – Servizi demografici ricorda che dal 3 agosto le carte d’identità cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento e anche ai fini dell’espatrio. Le carte d’identità cartacee eventualmente rilasciate fino a quella data, esclusivamente per comprovate urgenze, scadranno comunque il 3 agosto 2026.

Tutti i cittadini sono invitati a verificare per tempo la validità del proprio documento di riconoscimento e, qualora ancora in possesso della versione cartacea, a prenotare un appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), per evitare code.

Come richiedere la CIE. Si può prenotare un appuntamento online (accesso prioritario) al link ) al link www.comune.genova.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/carta-didentita-elettronica#field_canale_digitale oppure rivolgendosi direttamente agli uffici demografici.

In considerazione del rilevante numero delle richieste, che occupano rapidamente gli spazi disponibili, i cittadini che prenotano sono invitati, in caso di sopravvenuta impossibilità, ad annullare la prenotazione con lo stesso mezzo, in modo da consentire ad altri di usufruire dell’opportunità.

È inoltre disponibile il servizio a domicilio per persone con impedimenti di salute (con certificazione medica) e per i cittadini con più di 80 anni. In questi casi è necessario contattare preventivamente gli uffici anagrafici territoriali.

Estensione degli orari di apertura.

Per agevolare i cittadini, sono stati attivati prolungamenti orari dedicati al rilascio della CIE:

corso Torino 11 ogni giovedì e venerdì dalle 14:30 alle 18; confermato il sabato dalle 8:10 alle 12:30.

Municipi II Centro Ovest, III Bassa Val Bisagno, V Val Polcevera ogni giovedì dalle 14:30 alle 18. Municipi I Centro Est, II Centro Ovest, IV Media Val Bisagno, V Valpolcevera e VI Medio Ponente il sabato dalle 8.10 alle 12.30 secondo il calendario pubblicato sui canali social dei Municipi.

Ulteriori aperture straordinarie, saranno comunicate sul sito istituzionale e sui canali social del Comune e dei Municipi.

Informazioni generali

La CIE ha una durata di 10 anni per i maggiorenni, con scadenza al primo compleanno successivo; 3 anni per i minori sotto i 3 anni e 5 anni per i minori tra 3 e 18 anni.

Al momento della richiesta, il cittadino può anche esprimere la propria volontà in merito alla donazione degli organi e tessuti.

La sostituzione con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del documento attuale. La carta viene emessa dal Ministero dell’Interno entro 6 giorni lavorativi. Durante l’attesa, la ricevuta rilasciata dagli uffici anagrafici costituisce valido documento di identificazione per votare e per gli spostamenti sul territorio nazionale.

Il costo della carta d’identità elettronica è di 22,21 euro, che possono essere corrisposti con carta di credito, carta di debito/bancomat, contanti.

La CIE garantisce maggiore sicurezza rispetto alla falsificazione del documento, l’accesso sicuro ai servizi online della pubblica amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.), la possibilità di firma digitale tramite app e smartphone e procedure amministrative più rapide, semplici e sicure.

Tutte le informazioni sono reperibili al link: www.comune.genova.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/carta-didentita-elettronica

sui social del Comune di Genova, e, prossimamente anche sul Fascicolo del Cittadino.