Carlo Felice, sindacato Fistel Cisl: “Forte preoccupazione, abbandonare le polemiche politiche”

Genova. Anche il sindacato Fistel Cisl interviene con un commento sui possibili risvolti giudiziari legati ai conti del teatro Carlo Felice.

Fistel Cisl esprime una “fortissima preoccupazione per quanto è emerso in questi giorni riguardo la fondazione teatro Carlo Felice – si legge in una nota del sindacato – i fatti denunciati, a mezzo stampa e le polemiche che si sono succedute, rischiano di lasciare come uniche vittime i lavoratori della fondazione”.

“Per Fistel Cisl è indispensabile abbandonare le polemiche politiche, è necessario che gli amministratori pubblici coinvolti si incontrino, assieme alla fondazione, per affrontare la situazione nell’ottica del bene del teatro, dei dipendenti e della città; non è compito della politica cercare dei colpevoli ma trovare le soluzioni. Abbiamo ancora di più oggi bisogno di una progettualità gestionale di ampio respiro, che al momento parrebbe decisamente assente”.

“Pertanto invitiamo fortemente a ragionare in maniera comune su temi quali la ricerca di fondi sia pubblici che privati, le assunzioni in base alla dotazione organica, la stabilizzazione dei lavoratori precari, la formazione professionale attraverso l’Accademia delle Arti e dei Mestieri, con una relativa e necessaria promozione e rilancio della immagine del teatro”.

“Il paventato commissariamento creerebbe un’ulteriore situazione di totale disagio per una categoria già sotto pagata, un probabile danno per la produzione artistica e per gli investimenti”.

Fistel Cisl suggerisce “un impegno volto alla ricerca di soluzioni per un piano strategico di risanamento ed equilibrio economico e finanziario che permetta di affrontare le sfide di un rinnovo del contratto nazionale e del relativo contratto di secondo livello, le ormai inevitabili conseguenze sociali rispetto ai livelli di retribuzione salariale e pensionistici, e una più attenta e oculata scelta degli amministratori in ragione di una maturata esperienza”.