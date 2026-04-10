Fondi regionali per il Carlo Felice “condizionati” al Balletti di Nervi, Salis: “Priorità a solidità dei conti e lavoratori”

Genova. “Intanto speriamo che questa volta il milione arrivi”. La sindaca di Genova Silvia Salis commenta con una nota di sarcasmo la notizia che la giunta della Regione Liguria ha approvato un disegno di legge per stanziare un milione di euro in via straordinaria per sostenere il teatro Carlo Felice. Lo stanziamento, però, è condizionato all’organizzazione anche nel 2026 del Festival internazionale del balletto di Nervi.

Il Comune di Genova, nei giorni scorsi, aveva annunciato di voler congelare quest’edizione della rassegna per le troppe incognite nei conti della fondazione Carlo Felice. Incognite legate anche al fatto che nel bilancio 2025 del teatro mancava un milione di euro della Regione promesso precedentemente ma mai arrivato.

La sindaca di Genova non ribadisce in maniera tranchant il no al festival 2026 ma la sua risposta lascia poco spazio all’ipotesi: “In un momento di difficoltà come quello attuale, per il Carlo Felice, qualsiasi tipo di aiuto deve andare a sostegno del teatro e lavoratori, a sostegno della sicurezza dei conti e della solidità, ci sono elementi di urgenza prioritari e quindi non legherei lo stanziamento a un evento particolare, come Comune di Genova io non darei mai finanze al Carlo Felice dicendogli su che cosa deve spenderle ma per i suoi bisogni reali”.

Terrile: “Non fare il passo più lungo della gamba”

Sul tema, stamani, anche il vicesindaco Alessandro Terrile: “Quando si parla di numeri è sempre meglio sedersi al tavolo e e capire bene – afferma – sui balletti di Nervi c’era ancora mezzo milione da attendere per il 2025 e se il ragionamento della Regione è metto un milione per finanziare il Balletto del 2026 abbiamo un problema”.

“Il Carlo Felice perde 2,4 milioni nell’ultimo bilancio – ricorda Terrile – e quindi mi pare complicato che un Teatro che chiude con un passivo del genere possa lanciarsi in un’iniziativa che l’anno scorso è stata disastrosa dal punto di vista economico e purtroppo anche dal punto di vista del pubblico, dai conteggi che abbiamo fatto con la Fondazione Carlo Felice, meno di 10mila paganti per tutti 40 giorni, quindi la manifestazione è stata sostenuta da quasi 100 euro di denaro pubblico per ogni spettatore”.

“Una riflessione credo che vada fatta magari anche sul format, sulla formula, sulla possibilità, come è stato fatto per esempio nel passato, di utilizzare la stessa infrastruttura, cioè il palco e la platea per musica anche diversa dal balletto – conclude il vicesindaco – ci sono momenti in cui gli enti pubblici devono fare i conti con i denari e senza fare passi più lunghi della gamba, anche perché poi il rischio è che se non si trovano le risorse per ripianare le perdite rischiamo il commissariamento”.

Assessora Ferro: “Oggi la certezza che il Comune non vuole il festival”

“Oggi abbiamo finalmente una certezza, che emerge in modo cristallino dalle parole del vicesindaco di Genova: il Comune non intende organizzare l’edizione 2026 del Festival Internazionale di Nervi. Prendiamo atto di questa scelta autonoma di Tursi che per settimane ha giocato allo scaricabarile sostenendo che il problema fosse l’assenza del supporto della Regione. Oggi quel supporto c’è con un contributo extra di ben 1 milione di euro, frutto di un complesso lavoro per individuare le risorse e portarle in Consiglio regionale per il via libera definitiva. Questo ingente contributo aggiuntivo ha fatto emergere la verità che temevamo fin dall’inizio: quelle del Comune erano scuse, mentre in realtà manca la volontà di garantire la realizzazione di una manifestazione che la città merita e che è molto amata da liguri e turisti”.

Con queste parole la vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura, Simona Ferro, replica alle affermazioni della Giunta Salis in merito all’edizione 2026 del Festival internazionale di Nervi.