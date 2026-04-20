Carlo Felice, 1.7 milioni dal fondo strategico regionale. Ferro: “Impegno concreto di Regione Liguria”

Genova. Anche nel 2026 la Regione Liguria conferma il proprio sostegno al Teatro Carlo Felice attraverso il Fondo Strategico Regionale, destinando 1,7 milioni di euro. Le risorse sono indispensabili per avviare e proseguire gli interventi di adeguamento delle strutture e rifunzionalizzazione degli spazi, inclusi quelli del Teatro della Gioventù, di proprietà della Fondazione.

“Un impegno concreto – spiega il vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Simona Ferro – che rinnoviamo anche quest’anno, a dimostrazione di come l’amministrazione regionale continui, con i fatti e non con le parole, a sostenere un’istituzione culturale che è motivo di orgoglio non solo per Genova ma per tutta la Liguria”.

“Ricordo – conclude Ferro – che domani discuteremo in consiglio regionale il disegno di legge che garantirà il sostegno straordinario al Carlo Felice da parte di Regione Liguria, con lo stanziamento di un milione aggiuntivo per le attività svolte nel 2025. Noi facciamo la nostra parte: l’avevamo promesso e lo stiamo facendo, nel minor tempo possibile”.

NNN

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