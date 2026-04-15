Torna il Cargo Market: due giorni di shopping, musica ed eventi all’Acquasola

Genova. Torna anche quest’anno il Cargo Market: appuntamento il 18 e 19 aprile alla spianata dell’Acquasola per due giorni di shopping, dj set, street food, workshop e laboratori.

La manifestazione, nata nel 2018, da anni riscuote un grande successo grazie al connubio tra stand di artigiani, artisti, designer, stilisti e creativi provenienti da tutta Italia, punti in cui assaggiare le eccellenze del territorio e momenti condivisi tra musica, visite guidate ed eventi collaterali. Il tutto a ingresso gratuito.

Tra le location scelte negli anni scorsi ci sono piazza San Matteo, Sant’Agostino, la darsena, i giardini Baltimora e l’Albergo dei Poveri. Quest’anno il Cargo Market torna al parco dell’Acquasola: tra gli eventi ci saranno partite di petanque, sessioni di yoga, laboratori di stampa tessile e coloritura dei tessuti, workshop sulle tecniche giapponesi per incartare i regali, e ancora laboratori di legatoria e di creazione di gioielli.