Caos nel carcere di Marassi, detenuto dà fuoco alla cella

Genova. Ancora disordini nel carcere di Marassi, dove sabato intorno all’ora di pranzo un 31enne detenuto nella prima sezione, originario di Torino e trasferito dal carcere di Cuneo, ha appiccato un incendio all’interno della cella rifugiandosi poi nel bagno.

Il rogo ha coinvolto altri tre detenuti, rimasti intrappolati tra fiamme e fumo. A trarli in salvo gli agenti della polizia penitenziaria, subito accorsi per domare l’incendio.

Negli stessi istanti e nella stessa sezione un altro detenuto di origine marocchina, classe 1999, ha colpito un agente con un pugno al volto. Il poliziotto è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso, dove i medici hanno refertato una prognosi di 5 giorni.

“È una situazione inaccettabile. Da tempo denunciamo le criticità gestionali di questo istituto – dice il segretario della UIL FP Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani – Si attende sistematicamente il ‘disastro’ prima di intervenire, mentre le aggressioni ai danni del personale diventano una costante”-