“Carburante esaurito”, i cartelli che spaventano i genovesi: effetto rincari e weekend di Pasqua

Genova. Anche in alcuni distributori genovesi iniziano a comparire cartelli che avvisano dell’esaurimento del carburante (diesel o benzina) suscitando non poca preoccupazione tra i cittadini. La crisi energetica generata dal conflitto in Medio Oriente ha infatti avuto ripercussioni pesanti sul costo dei carburanti, e nei giorni scorsi si è parlato diffusamente di lockdown energetico e razionamenti.

Perché alcuni distributori non hanno più carburante

Conseguenza diretta, molti automobilisti si sono riforniti ai distributori più economici, mentre il lungo weekend di Pasqua ha rallentato l’approvvigionamento in un momento in cui gli spostamenti e l’afflusso di turisti in macchina sono aumentati di molto.

La comparsa dei cartelli non deve dunque preoccupare: i rifornimenti vengono solitamente fatti una volta alla settimana, e la concomitanza della “corsa” al carburante ha lasciato alcuni distributori sguarniti.

I prezzi di benzina e diesel a Genova e i distributori più economici

I prezzi dei carburanti restano comunque ancora alti, nonostante il taglio alle accise disposto dal governo Meloni lo scorso 19 marzo. Qualche speranza arriva dopo la notizia della tregua raggiunta tra Usa e Iran che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il prezzo di benzina e diesel non si è ancora abbassato, ma con il calo della quotazione del gasolio è possibile che nei prossimi giorni si assista a una diminuzione.

Secondo l’Osservatorio carburanti governativo, a Genova tra i distributori più economici c’è l’Europam di corso Europa in cui il prezzo della benzina è fissato a 1,597 euro al litro, il gasolio a 1,667 euro, seguito dall’Europam di via Emilia 6, dove i prezzi salgono a 1,697 e 1,917 euro rispettivamente per benzina e diesel. Chiude la “top three” dei distributori più economici quello Ip di via Vezzani, a Rivarolo, dove un litro di benzina e uno di diesel costano rispettivamente 1,729 e 2,209 euro.

Tra i distributori più cari ci sono invece il distributore IP nei pressi dell’aeroporto (1,989 euro un litro di benzina, 2,209 euro un litro di diesel), il distributore Esso di via Shelley (1,886 e 2,299 euro) e il distributore Esso di via Cornigliano (1,879 euro e 2,229 euro).