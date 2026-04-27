Capodanno bocciato dal Tar, Salis: “Avanti col ricorso, abbiamo operato con la massima correttezza”

Genova. “Noi ovviamente non siamo d’accordo e facciamo ricorso al Consiglio di Stato. Pensiamo di aver operato con la massima correttezza, per cui andiamo avanti col ricorso”. Risponde così la sindaca di Genova Silvia Salis dopo la sentenza del Tar che ha annullato l’esito della gara per il Capodanno 2026 in piazza della Vittoria col concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il tribunale amministrativo ha imposto al Comune di riavviare la procedura considerando illegittima l’esclusione della società Duemilagrandieventi, prima classificata in graduatoria e sottoposta a verifica da parte degli uffici di Tursi perché rispetto all’importo a base di gara di 740mila euro offriva un ribasso del 7,5%, considerato anomalo. A organizzare la serata di San Silvestro è stata poi la Rst Events per un valore di oltre 736mila euro più Iva.

L’appalto non si limitava al Capodanno 2026, ma prospettava al vincitore anche la possibilità di realizzare nell’arco di un triennio un altro evento per almeno 20mila persone al medesimo costo. Per questo il Tar non ha accolto la richiesta di risarcimento, in attesa di giungere a una nuova aggiudicazione che in teoria potrebbe anche confermare quella ufficializzata a novembre 2025.

Ma il rischio che il Comune debba pagare un grosso risarcimento è comunque dietro l’angolo, soprattutto se il ricorso al Consiglio di Stato dovesse fallire. “Non credo che andrà così – ribatte Salis – ma comunque fa parte delle contestazioni che possono accadere in un’amministrazione. Noi siamo certi che gli uffici abbiano operato al meglio”.