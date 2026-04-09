Cabinovia in Valbisagno, antipasto di scontro a Tursi. Robotti: “Commissione entro metà maggio”

Genova. È già sbarcato nell’aula rossa di Tursi il dibattito sulla cabinovia in Valbisagno. A innescarlo un ordine del giorno presentato da Pietro Piciocchi, capogruppo di Vince Genova, che chiedeva anzitutto di illustrare lo studio del Politecnico di Milano in un’apposita commissione consiliare. Il documento, come prevedibile, è stato bocciato dalla maggioranza di centrosinistra, ma l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti ha confermato che “entro metà maggio” la commissione sarà convocata, dopodiché sarà avviato il percorso di partecipazione sul territorio, secondo i passaggi annunciati dalla sindaca Silvia Salis in conferenza stampa.

Per il centrodestra era la prima occasione di mettere in difficoltà la giunta in un’aula istituzionale su un tema politicamente difficile da gestire. Nelle premesse sono state ribadite alcune critiche nel merito: i 398 milioni persi per lo Skymetro, la riduzione del traffico dell’1% dichiarata dal professor Coppola, i 50 piloni alti fino a 40 metri. Ma soprattutto la frase di Silvia Salis che ha fatto più discutere, in risposta a una domanda sulla possibile contrarietà del territorio e della maggioranza: “Non voglio più sentire nessuno che si lamenta di quanto ci mette ad andare in centro“. Tanto che il documento, oltre a schierarsi contro “diktat basati su meri studi“, avrebbe impegnato la sindaca a “evitare per il futuro dichiarazioni pubbliche di carattere ultimativo“.

“Non è uno studio di fattibilità e tantomeno non è un progetto di fattibilità – ha ribadito l’assessore Robotti -. È uno studio scientifico che analizza la mobilità della Val Bisagno e che ha anche proposto una soluzione”. E ha chiarito: “L’eventuale e successivo progetto preliminare verrà commissionato dopo il termine del percorso partecipato col territorio, se e solo se questa amministrazione, a confronto avvenuto, riterrà di proseguire sulla strada indicata dal Politecnico“.

Parere negativo all’ordine del giorno da parte della giunta: “Se prendiamo quel testo ci sono affermazioni non corrette, pretestuose polemiche, e alla fine cerca di intestarsi un un procedimento di condivisione che era già stato ampiamente annunciato e che confermiamo che comunque proseguirà in quei termini”, ha aggiunto Robotti.

Per il resto nessuno della maggioranza, nonostante le sollecitazioni dell’opposizione, ha preso posizione a favore della cabinovia. “Avete scoperto la partecipazione, ci fa piacere insegnarvi qualcosa”, il commento della capogruppo del Pd Martina Caputo. “Avete perso il referendum sullo Skymetro“, ha ricordato Marco Casini del M5s. A proposito dei 100mila euro spesi per lo studio del Politecnico, Valentina Ghio (Avs) ha ricordato i costi di GenovaJeans (1,5 milioni) e The Ocean Race (12 milioni). L’unica “fuga in avanti” che si registra per ora è quella di Italia Viva.

“Siamo allibiti perché la sindaca Salis non ha voluto rispondere in aula – rilevano i capigruppo del centrodestra -. La maggioranza ha incredibilmente votato contro, contraddicendo, per l’ennesima volta, la retorica del dialogo e della partecipazione, e guardandosi bene dall’esprimere un sentimento di favore allo studio del Politecnico di Milano. L’assessore Robotti si è arrampicato sugli specchi, ribadendo che si tratta solo di uno studio: peccato che la sindaca, sempre a margine della conferenza stampa, aveva auspicato di vedere realizzato questo progetto entro la fine del suo mandato. Prendiamo atto della ritirata strategica della sindaca Salis e della sua maggioranza rispetto ad affermazioni precipitose e incaute che hanno innescato uno strascico di polemiche. Ancora una volta, una maggioranza evidentemente imbarazzata fugge al confronto e cerca alibi per smarcarsi dalla soluzione portata dalla prima cittadina”.

Il prossimo passaggio, come spiegato da Salis, sarà ancora interno alla maggioranza, in modo da recepire le osservazioni e mettere a punto la versione finale dello studio. Quindi la presentazione ufficiale a Tursi e l’avvio ufficiale del dibattito politico di cui oggi è stato servito un piccolo antipasto. Dopodiché la sindaca ha assicurato che andrà personalmente nei Municipi per spiegare l’ipotesi cabinovia in Valbisagno in un clima che si preannuncia infuocato, e non solo per l’inizio dell’estate.