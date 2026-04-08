Ex Buridda, i militanti scrivono al rettore: “Nessun progetto in corso Monte Grappa. Dopo lo sgombero un buco nero”

Genova. “Il magnifico Rettore Federico Delfino non si è smentito neanche all’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Universitá di Genova. Inaugurazione avvenuta nelle sale dell’Albergo dei Poveri, proprietà dell’università con molti metri quadrati per anni lasciati all’oblio, mentre il rettore era intento a sgomberare il nostro spazio sociale in Corso Montegrappa 39″.

Con queste parole inizia il comunicato rilanciato in queste ore dagli attivisti dell’ex Buridda, in risposta alle dichiarazioni tenute dal rettore Federico Delfino durante l’apertura dell’anno accademico. “Nel suo discorso Federico cita i grandi successi del suo rettorato: la nuova aula di Medicina , il nuovo studentato con 320 posti letto al San Martino, la nuova mensa in Valletta Puggia. Tutti progetti finanziati dal Pnrr, come citato da Delfino – scrivono – Sempre Federico ci tiene ad affermare che il progetto agli Erzelli, iniziato sotto il suo rettorato, finirà a fine 2027 e ancora il grande successo della saletta elettrificata a palazzo Balbi Senarega. Non si dimentica di sottolineare la mancanza dei posti letto per gli studenti che vengono da fuori città e fa ricordo di quante siano le case sfitte a Genova, lodando il numero degli iscritti e dei corsi attivi. E sul finire lanciando una proposta innovativa che mette insieme giovani e anziani”.

“Federico, scusa, ma in tutto questo parlare, non abbiamo sentito di nessuno progetto in Corso Montegrappa 39 – rilanciano gli autonomi, ricordando i fatti che hanno portato allo sgombero del laboratorio autogestito del Buridda – Fede, ti ricordi? Era il 30 luglio 2024 e ci hai fatto sgomberare dalla Digos perché dovevi fare un nuovo sfavillante studentato. Ti ricordi ? 10.5 milioni a cui, davanti ai nostri occhi seduti nelle tue sale, ci dicevi non potevi rinunciare perché l’università avrebbe pagato un prezzo troppo caro. Così hai fatto portare via 20 anni di storia, rotto lucchetti e, dopo un anno, fatto costruire finte impalcature così puoi dire che sono iniziati i lavori.Corso Montegrappa racconta ancora la nostra storia, vuota e silenziosa da quasi due anni ma co i suoi muri che ancora parlano ancora di noi”.

“La verità caro Rettore, caro Magnifico Federico, è questa città si merita molto di più di un imprenditore amico dei poteri forti, amico della repressione – concludono – Questa città merita spazi sociali dove gli studenti e le studentesse ,di cui ti riempi tanto la bocca, possano esprimersi liberamente, confrontarsi e crescere senza competizione, senza speculazione e senza sete di denaro”.