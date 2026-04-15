Gaza, a Genova una serata di crowdfunding per il progetto “Boxe contro l’assedio”

Genova. Si terrà il 18 aprile alle 20.30 al Cap di via Albertazzi la serata di solidarietà e raccolta fondi per il progetto Boxe contro l’assedio e in vista del Triangolare internazionale di boxe tra Italia, Palestina e Irlanda che avrà luogo a Roma il 23 maggio.

L’appuntamento genovese al Cap vedrà un incontro, una proiezione e un dibattito, con ospiti Giulio Bartolini, della palestra popolare Verbano di Roma e Amal Khayal, responsabile Ciss (Cooperazione internazionale Sud Sud) per la Striscia di Gaza. Ci sarà poi la raccolta di fondi e il racconto dell’ultimo viaggio in Palestina.

“Quello che è successo, e sta continuando ad accadere, in Palestina è sotto gli occhi di tutti anche se sembra non essere più al centro dell’attenzione dei media. Basta volerlo vedere. Il sistema dell’informazione ha messo al centro la questione palestinese solo sulla spinta delle mobilitazioni dal basso che ci sono state in tutto il mondo – dicono gli organizzatori della serata – calata fisiologicamente l’onda della moilitazione, sembra che l’attenzione sia scemata molto, se non del tutto, anche a causa del sopraggiungere di sempre nuove drammatiche situazioni. In Palestina, però, si continua a morire”.

“L’evento del 18 aprile a Genova in preparazione di quello del 23 maggio a Roma va visto nell’ottica di non cedere a questa sorta di normalizzazione dello stato di guerra permanente in cui siamo costretti – prosegue la nota – in questo senso crediamo che il mondo dello sport popolare, pur con i suoi limitati mezzi, possa fare la sua parte, progetti come Boxe contro l’assedio e Shamrock & Olive Tree Boxing Project ne sono la dimostrazione”.

“Boxe contro l’assedio” è un progetto di scambio, formazione e solidarietà tra pugili palestinesi e italiani, nato nel 2018 grazie alla collaborazione tra CISS (Cooperazione Internazionale Sud-Sud), Palestra Popolare Palermo, Palestra popolare Valerio Verbano e Palestra popolare del Quarticciolo di Roma, insieme alla Federazione Boxe Palestinese di Gaza e alla palestra El Barrio di Ramallah.

Da allora, allenatori e atleti italiani e palestinesi hanno costruito un percorso comune fatto di allenamenti condivisi, corsi gratuiti per bambine, bambini, ragazzi e ragazze e della creazione di una palestra popolare. Un impegno che ha portato anche al sostegno di Gaza Boxing Women, il primo team femminile di pugilato della Striscia di Gaza.

The Shamrock & Olive Tree Boxing Project è un’iniziativa di scambio culturale nata da pugili irlandesi per sostenere lo sviluppo della boxe in Irlanda e in Palestina coordinata dai club Saint Saviours Crystal (Waterford City), Saint Pauls (Belfast), Esker Boxing Club (Dublino) e Saint Oliver Plunkets.