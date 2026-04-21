Borseggiatori seguiti da remoto dalla polizia locale, arrestati grazie alle telecamere

Genova. Nella giornata di ieri, lunedì 20 aprile, la polizia locale di Genova ha arrestato nel centro storico un uomo e una donna per furto con destrezza. I due, un algerino di 52 anni e un’italiana di 35, avevano preso di mira una passante.

L’operazione è scattata nella sala operativa dove l’addetto alla videosorveglianza, monitorando le telecamere cittadine, ha individuato la coppia, già nota per precedenti specifici. È iniziata così un’attività di osservazione da remoto che ha permesso di documentare l’intera sequenza: mentre l’uomo si avvicinava alla vittima riuscendo ad aprirle la borsa e a sfilarle il cellulare, la complice attendeva nelle vicinanze per ricevere la refurtiva e tentare di occultarla.

Il monitoraggio da parte del videoterminalista ha permesso di coordinare in tempo reale le unità sul campo. Gli agenti sono intervenuti pochi istanti dopo il passaggio del dispositivo tra i due complici, bloccandoli in flagranza.

La refurtiva è stata restituita. Gli arrestati sono andati a processo con giudizio direttissimo. Valutati i fatti e i precedenti, è stata disposta per entrambi la misura della custodia in carcere.