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Ricercatori a rischio

Borse di studio universitarie, Candia (Avs) denuncia l’assenza di copertura per il 2027

"Il problema è stato segnalato da Aliseo, l'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento"

selena candia consiglio

“A fine marzo sono terminati i fondi del Pnrr, che garantivano molti posti di lavoro legati alla ricerca nel nostro territorio. Nel Cnr sono a rischio 70 persone, mentre nell’Università sono molti di più i contratti che non saranno rinnovati in mancanza di nuovi stanziamenti. Per i ricercatori sarebbe un dramma, che li costringerebbe a cambiare luogo di residenza o prospettiva di vita, mentre per la Liguria sarebbe una perdita incalcolabile, perché sarebbero cancellati progetti di ricerca e innovazione, fondamentali per la crescita del nostro territorio”.

Selena Candia, capogruppo di Avs nel consiglio regionale della Liguria denuncia l’assenza di copertura delle borse di studio universitarie per il 2027.

“Non si tratta di allarmismo, ma di dati concreti. Il problema è stato segnalato da Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, creata proprio dal centrodestra per garantire il diritto allo studio universitario, quindi al di sopra di ogni sospetto di parzialità. Avevamo già evidenziato questo pericolo durante la seduta dedicata al bilancio regionale, ma finora non è stato preso alcun provvedimento. Ci tantissime persone che, dall’anno prossimo, rischiano di non vedersi rinnovato il contratto. Non bastano le buone intenzioni, servono soluzioni reali: se la giunta Bucci crede davvero nella ricerca, deve stanziare risorse regionali per sostenere questo settore”, osserva Selena Candia.

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