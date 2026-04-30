Borgoratti, giro di spaccio nel panificio: a casa del titolare 16 kg di hashish

Genova. Due uomini di 38 e 41 anni, rispettivamente dipendente e titolare di un panificio di Borgoratti, sono stati arrestati con l’accusa di gestire un giro di spaccio all’interno del negozio.

L’indagine della polizia è partita dopo che alcuni residenti hanno segnalato un viavai sospetto dentro l’attività. Gli agenti hanno iniziato a monitorare il panificio notando che in effetti, soprattutto di sera e di notte, entravano nel panificio numerosi giovani uscendo dopo pochi minuti senza sacchetti né merce in mano.

Durante gli accertamenti è emerso che il titolare, il 41enne, aveva numerosi precedenti per spaccio, ed è scattata perquisizione con le unità cinofile. All’arrivo degli agenti l’uomo è scattato verso il bagno e ha scaricato nel water un sacchettino trasparente. Nel suo portafogli sono stati trovati più di mille euro in contanti

La perquisizione si è estesa al domicilio del dipendente, dove il fiuto dei cani Constantin e Leone ha permesso di rinvenire quasi due etti di hashish e 185 euro in contanti. Il tutto debitamente sequestrato. Anche la perquisizione in casa del titolare ha dato esito positivo: all’interno di una casetta di legno nel giardino, i cani hanno trovato 16 grossi involucri contenenti un totale di 16 chili e 600 grammi di hashish e un involucro più piccolo contenente 780 grammi di cocaina.

Tutto l’hashish sequestrato aveva sulla confezione la stessa scritta presente negli involucri trovati nell’abitazione del dipendente. Nascosti in una scatola in camera da letto, inoltre, vi erano 5.000 euro in contanti.

I due uomini sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Marassi.