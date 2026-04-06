Bimbo cade da un albero, trasportato con l’elicottero al Gaslini: è grave

Toirano. Infortunio nel pomeriggio di ieri per un bambino di 7 anni, caduto da un albero all’interno del parco in piazza Rosciano a Toirano. L’episodio si è verificato intorno alle 17.00.

Il piccolo stava giocando, si è arrampicato e poi la caduta da una altezza di circa due metri, con il successivo impatto al suolo. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Loano e del personale del 118.

In relazione ai traumi riportati, dopo le prime cure da parte dei sanitari, il bimbo è stato trasportato con l’elicottero prima alla piazzola del Santa Corona di Pietra Ligure, in seguito all’ospedale Gaslini di Genova. Le sue condizioni sono giudicate gravi.