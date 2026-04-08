Bilancio Teatro Carlo Felice, Montaldo (Slc Cgil): “La pesante situazione non ricada su lavoratori”

“La pesante situazione che investe la Fondazione Teatro Carlo Felice non deve avere ricadute su lavoratrici e lavoratori”. Sonia Montaldo, segretaria generale Slc Cgil Genova, interviene sulla delicata situazione del teatro dopo l’esposto alla Corte dei Conti del Comune di Genova per una eccessiva valorizzazione delle scenografie e un bilancio chiuso con un passivo di 2,8 milioni.

“Sono ormai diversi anni che Slc Cgil chiede chiarezza e trasparenza sui bilanci del Teatro e sull’utilizzo delle risorse ministeriali, tra le quali i 23 milioni di euro erogati al Teatro grazie alla legge 234/21 per il risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche la cui rendicontazione è tuttora ignota. Nell’ultimo incontro con il Sovrintendente, avvenuto a metà marzo, sono state illustrate le difficoltà nelle quali versa il Teatro, condizione che ha spinto Slc Cgil e Snater a formulare immediatamente una richiesta di incontro al Comune che oggi è stata reiterata”.

A tutela dei dipendenti, diretti e precari, Slc Cgil chiede maggiore chiarezza sulla situazione del Teatro e sulla sua stabilità anche in ordine alla programmazione futura e al rilancio del Teatro stesso.