Spruzza spray urticante dopo una lite con la vigilanza: due persone soccorse da Bershka, denunciato un ventitreenne

Genova. Caos questa mattina all’interno del negozio di abbigliamento Bershka di via XX Settembre. Secondo quanto ricostruito fino ad ora un ventitreenne avrebbe spruzzato spray urticante all’interno del negozio, dopo una lite con il personale di vigilanza.

La discussione sarebbe scoppiata intorno alle 12 perché il giovane voleva lasciare all’interno del negozio due sacchetti di sua proprietà e il personale gli ha detto che non poteva farlo.

Da lì sarebbero nati gli spintoni e poco dopo alcuni presenti all’interno del negozio hanno avvertito i sintomi tipici dello spray al capsicum, vale a dire bruciore agli occhi alla gola stessi sintomi che dichiarano di aver percepito anche alcune persone che si trovavano in quel momento all’esterno del negozio.

Per questo, mentre sul posto è arrivata la polizia il negozio è stato sgomberato e temporaneamente chiuso anche per comprendere la natura della sostanza e areare gli spazi.

Il giovane, grazie alla descrizione e a una foto scattata dal vigilante, è stato individuato da una volante poco lontano. E’ stato portato in Questura e sarà denunciato per lesioni aggravate