Beach Soccer, Genova entra nella storia: nel 2026 si giocherà lo scudetto in serie A

Genova. È un giorno storico per il Genova Beach Soccer. La società ligure, militante in Serie A e inizialmente iscritta alla Poule Promozione (il secondo livello nazionale), parteciperà invece, per la prima volta, alla Poule Scudetto nel 2026. L’ufficialità è arrivata questa mattina dalla Lega Nazionale Dilettanti, che organizza i campionati italiani di beach soccer.

Il traguardo arriva al termine di una stagione 2025 molto positiva, conclusa con l’accesso ai playoff della Poule Promozione e con il secondo posto ottenuto a Cirò Marina durante gli spareggi. Un percorso che ha confermato la squadra ligure tra le realtà più solide e ambiziose del panorama nazionale, collocandola al primo posto nella graduatoria dei ripescaggi. A seguito della mancata iscrizione del Catania Beach Soccer, il Genova è stato ufficialmente ammesso alla Poule Scudetto, entrando così nell’élite del beach soccer italiano.

Nel 2026 Genova farà quindi il suo esordio nella massima categoria, mai raggiunta nei suoi 13 anni di storia. Affronterà alcune delle squadre più prestigiose del movimento, tra cui Viareggio, Pisa, Napoli, Sambenedettese, Milano, We Beach Catania e Cagliari, oltre alle neopromosse Naxos e Lamezia.

“C’è grande soddisfazione per questo ripescaggio, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del club – commenta il presidente Paolo Covotta –. La partecipazione alla Poule Scudetto è un’opportunità straordinaria per continuare a crescere sotto il profilo tecnico e sportivo, confrontandoci ai massimi livelli e portando avanti con determinazione i valori del club”.