Albaro, dopo oltre 60 anni chiude lo storico Bar Piave: “La fine di un’epoca”

Genova. Dopo oltre 60 anni di attività chiude lo storico bar di via Piave, in Albaro. Sulle vetrine sono comparsi cartelli di ringraziamento ai clienti e un saluto venato di rimpianto, anche alla luce della decisione obbligata.

Il bar Piave sorge infatti a pochi passi dall’Esselunga, che dal 2021 in poi ha inevitabilmente fatto concorrenza al piccolo esercizio. Ricevitoria e tabacchi non sono stati sufficienti a tenerlo in piedi, e il gestore, figlio dei proprietari, ha deciso di gettare la spugna.

Un’ondata di dispiacere e nostalgia ha attraversato i residenti nel quartiere nel vedere il cartello di commiato. Intere generazioni, dai ragazzi ai meno giovani, hanno trascorso un po’ di tempo nel bar, chi prendendo un caffè, chi mangiando un panino, chi facendo quattro chiacchiere con le persone dietro il bancone anche a tarda sera: “Finisce un’epoca”, è uno dei tanti commenti condivisi su Facebook. Restano le parole di ringraziamento dei titolari, che venerdì sera abbasseranno definitivamente la saracinesca.

“Grazie di cuore a tutti per la fiducia e l’affetto dimostrati in questi anni, il negozio chiude ma i ricordi restano. Arrivederci”.