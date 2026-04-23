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Dichiarazioni

Nuovo bando sulle manifestazioni sportive, la Uil protesta: “Squilibrio tra le risorse e i contributi”

"Accogliamo positivamente la scelta dell'amministrazione di tornare allo strumento del bando pubblico, ma non possiamo non esprimere alcune perplessità"

pista atletica villa gentile

Genova. La Uil Liguria commenta il nuovo bando comunale a sostegno delle attività e delle manifestazioni sportive sul territorio, esprimendo “alcune perplessità” relativo ai fondi a disposizione e alla sua formulazione.

Accogliamo positivamente la scelta dell’amministrazione di tornare allo strumento del bando pubblico – esordisce Giovanni Bizzarro, segretario confederale Uil Liguria con delega allo sport – perché rappresenta un passo avanti importante in termini di trasparenza, imparzialità e chiarezza dei criteri di assegnazione delle risorse. Tuttavia non mancano alcune criticità”.

Per Bizzarro nel bando c’è “uno squilibrio significativo tra le risorse destinate allo sport di base e quelle riservate alle grandi manifestazioni. Le associazioni che quotidianamente garantiscono la pratica sportiva nei quartieri, svolgendo una funzione sociale, educativa e inclusiva fondamentale, rischiano di essere sostenute con contributi troppo limitati rispetto agli obiettivi richiesti, anche in termini di innovazione: il bando rischia di favorire principalmente eventi già consolidati, riducendo le possibilità di accesso per nuove progettualità e realtà emergenti”.

A questo si aggiunge l’assenza di riferimenti espliciti alla qualità del lavoro nel settore sportivo: “Nel bando manca un passaggio fondamentale: quello relativo ai lavoratori dello sport – prosegue Bizzarro – Parliamo di istruttori, tecnici, operatori che ogni giorno garantiscono lo svolgimento delle attività sportive e che troppo spesso vivono condizioni di precarietà e scarsa tutela. Non si può parlare di qualità dello sport senza parlare della qualità del lavoro. È necessario che anche nei criteri di assegnazione dei contributi pubblici vengano valorizzati gli aspetti legati alla regolarità contrattuale, alla sicurezza e alla dignità del lavoro sportivo”.

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