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Paura

Precipita in una grata mentre gioca con l’amico: bimbo al Gaslini in codice rosso

Il piccolo è caduto per una decina di metri in un'intercapedine in via delle Eriche, a Quarto Alta

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Genova. Un bambino di 10 anni è precipitato in una grata mentre giocava sopra un parcheggio con un amichetto in via delle Eriche, a Quarto Alta.

È successo nel tardo pomeriggio di venerdì. A dare l’allarme è stata una passante, che ha sentito le urla dei bambini e ha subito chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il bambino, l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde di Quarto. Il piccolo è precipitato per una decina di metri, ma l’intercapedine era piuttosto stretta ed è caduto in piedi.

È stato accompagnato in codice rosso all’ospedale Gaslini per accertamenti. Presenti i carabinieri.

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