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Spavento

Ragazzina di 12 anni investita da una moto sulle strisce pedonali in corso Italia

A colpirla la moto guidata da un ragazzo di 22 anni

croce bianca genovese ambulanza

Genova. Questa mattina poco dopo le 7.30 una bambina di 12 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in corso Italia. A colpirla una moto guidata da un ragazzo di 22 anni.

Immediato l’intervento dei soccorsi, chiamati dai presenti: sul posto è arrivata in pochi minuti una ambulanza della Croce Bianca Genovese che ha assistito la giovane. Arrivati in codice rosso per dinamica, fortunatamente la ragazzina è stata poi portata al Gaslini in codice giallo, senza aver riportato ferite gravi.

Illeso il motociclista. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica e gestire la viabilità.

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