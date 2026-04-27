Ragazzina di 12 anni investita da una moto sulle strisce pedonali in corso Italia

Genova. Questa mattina poco dopo le 7.30 una bambina di 12 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in corso Italia. A colpirla una moto guidata da un ragazzo di 22 anni.
Immediato l’intervento dei soccorsi, chiamati dai presenti: sul posto è arrivata in pochi minuti una ambulanza della Croce Bianca Genovese che ha assistito la giovane. Arrivati in codice rosso per dinamica, fortunatamente la ragazzina è stata poi portata al Gaslini in codice giallo, senza aver riportato ferite gravi.
Illeso il motociclista. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica e gestire la viabilità.
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