Genova. La bambina di sei anni sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro, dove una donna si è gettata dal terrazzo del suo appartamento con i tre figli, arriverà nelle prossime ore all’ospedale Gaslini di Genova.

La piccola è l’unica sopravvissuta alla tragedia: la madre, 46 anni, e i fratellini di 4 mesi e 4 anni sono morti sul colpo. La donna si è gettata dal terrazzo nella notte tra martedì e mercoledì, il suo corpo e quello dei bambini sono stati trovati soltanto all’alba. La bimba più grande respirava ancora ed è stata portata d’urgenza in ospedale.

Alla luce delle condizioni molto gravi è stato disposto il trasferimento all’ospedale pediatrico genovese, eccellenza nazionale, nella speranza che la piccola possa essere salvata dall’equipe altamente specializzata di professionisti. L’arrivo è previsto in nottata con il coinvolgimento dei professionisti dei due ospedali, al fine di assicurare la presa in carico della paziente nelle condizioni di maggiore sicurezza.

Per l’operazione è previsto l’intervento di un velivolo dell’Aeronautica Militare, che raggiungerà Catanzaro per consentire il recupero della bambina e il successivo trasferimento a Genova. A bordo saranno presenti professionisti del Gaslini, in particolare un rianimatore e un’infermiera della Rianimazione Pediatrica, che parteciperanno alle operazioni di assistenza e accompagnamento clinico.

“In queste ore cariche di apprensione – spiega l’assessore alla Sanità Massino Nicolò -, la Liguria si stringe attorno alla bambina e alla sua famiglia con affetto, rispetto e vicinanza. È il momento del silenzio, della speranza e della fiducia nei nostri sanitari, che lavorano in uno dei migliori ospedali pediatrici del mondo”.