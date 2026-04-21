Balena Festival 2026, si parte a maggio tra i Luzzati e la Maddalena poi a luglio i concerti al porto antico

Genova. Il Balena Festival 2026 si prepara a trasformare Genova in un epicentro di aggregazione culturale attraverso il concept “fino a diventare galassia”, un progetto che punta a superare la dimensione del semplice evento musicale.

Organizzata da Aluha, la settima edizione della rassegna si sviluppa lungo una traiettoria itinerante che, partendo dai quartieri storici della città a maggio, culminerà nel cuore del Porto Antico nel mese di luglio. Il festival intende proporsi come un sistema di relazioni capace di unire contesti intimi e grandi spazi collettivi, mettendo in comunicazione artisti emergenti e nomi consolidati della scena nazionale.

Il percorso verso il cartellone principale ha inizio nel mese di maggio con la rassegna Festa!, una preview di quartiere pensata per creare un contatto diretto con il tessuto urbano. Sabato 9 maggio i Giardini Luzzati ospiteranno un live podcast curato da Stagione Nuova Podcast, durante il quale gli organizzatori Andrea Caravaggio, Valentina Risaliti e Luca Pietronave dialogheranno con Teo Filippo Cremonini di Rockit e il profilo Memesoloperlitigare sulle dinamiche di gestione di un grande evento culturale. La giornata sarà arricchita dalle esibizioni dal vivo di Senza Cri e Lumiero. Domenica 10 maggio il festival si sposterà nel quartiere della Maddalena per un concerto segreto organizzato in collaborazione con Sofar Genova, seguendo il format internazionale che prevede la comunicazione di location e artisti solo a poche ore dall’inizio.

Un momento di particolare valore simbolico è previsto per martedì 7 luglio con il debutto di BalenEasy in Piazza delle Feste. Si tratta di un ritorno alle origini, nel luogo che ospitò la prima edizione del 2019, oggi dedicato alla valorizzazione della nuova scena indipendente italiana con le esibizioni di Nico Arezzo e Giovanni Ti Amo. Questa tappa rappresenta un punto di raccordo tra la memoria storica della manifestazione e la sua continua tensione verso la ricerca di nuovi talenti, confermando la vocazione del Balena nel lanciare artisti prima del loro definitivo exploit commerciale.

Il culmine della programmazione si terrà dal 22 al 26 luglio presso l’Axpo Arena del Mare, all’interno della rassegna Porto Antico EstateSpettacolo.

Il cartellone principale si aprirà mercoledì 22 luglio con The Zen Circus, Emma Nolde e Jagwari. Le serate di giovedì 23 e venerdì 24 luglio vedranno protagonisti rispettivamente TonyPitony e Caparezza, appuntamenti che hanno già registrato il tutto esaurito. Sabato 25 luglio sarà la volta de I Cani e Amalfitano, con un’apertura affidata al vincitore del contest Pezzoni realizzato in partnership con Rockit.

La chiusura di domenica 26 luglio sarà affidata al format Voglio tornare negli anni 90, un party finale che suggella la dimensione collettiva del festival.