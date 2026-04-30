Bagni Capo Marina, riapertura entro il 15 giugno: 65mila euro di lavori e il “sogno” di un centro federale di beach volley

Genova. Un fondo di 65 mila euro per interventi immediati di riprofilatura della spiaggia e per il ripristino dei servizi, con l’obiettivo di riaprire l’area alla libera fruizione pubblica entro il 15 giungno. Ma non solo: sono stati compiuti i primi passi per creare un centro federale di beach volley, con le prime interlocuzioni “positive” avvenute con la Federazione Italiana Pallavolo. Questo è il futuro, prossimo e venturo, dei bagni Capo Marina, vero e proprio patrimonio balneare urbano che da tempo aspettava una riqualificazione e un potenziamento dei servizi.

Ad annunciarlo la stessa Silvia Salis durante la conferenza stampa a margine della seduta di giunta itinerante oggi programmata nel territorio del Municipio VIII Medio Levante. Un futuro, quello dei Capo Marina, che potrebbe coniugare fruibilità pubblica e sport ad alto livello. Come spiegato dalla sindaca e dall’assessore al Demanio Davide Patrone, l’obiettivo è trasformare lo stabilimento in un polo attrattivo nazionale e internazionale, capace di ospitare atleti e manifestazioni tutto l’anno. Non si tratterà però di un’area chiusa: il progetto prevede un intervento combinato che manterrà i servizi balneari circostanti e la libera fruizione della spiaggia. “E’ una nostra volontà portare avanti questa proposta – ha dichiarato Silvia Salis – abbiamo trovato disponibilità da parte della federazione nazionale, e crediamo che un centro del genere possa essere attrattivo a livello nazionale e permetterebbe l’organizzazione di eventi sportivi a carattere anche internazionale”.

Nel frattempo, però, entro metà giugno saranno completati i lavori di sistemazione dei bagni: l’amministrazione comunale ha già stanziato 65.000 euro per interventi immediati che partiranno a metà maggio. Nel dettaglio i lavori prevedono la riprofilatura della spiaggia – dall’11 al 15 maggio -, il ripristino dei servizi igienici e delle docce, con particolare attenzione all’accessibilità per i disabili e la sostituzione di una serie di piastrelle del solarium oggi ammalorate. La gestione della spiaggia sarà affidata a Bagni Marina Genovese, che aprirà ufficialmente entro il 15 giugno e gestirà direttamente anche un chiosco bar presente nell’area.