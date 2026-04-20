Azzardo, la rete regionale di “Mettiamoci in gioco” approva la campagna di Comune di Genova e Amt

Genova. Mettiamoci In Gioco Liguria, la nostra rete regionale della CampagnaNazionale contro i rischi del gioco d’azzardo, esprime soddisfazione per la recente comparsa suidisplay stradali cittadini, in corrispondenza di tutte le fermate degli autobus, di messaggi dedicatialla prevenzione rispetto ai rischi legati all’azzardo.

Si tratta di un segnale importante che contribuisce a rafforzare sia l’informazione pubblica che la consapevolezza dei cittadini riguardo ad un fenomeno che continua a rappresentare una grave criticità sociale sempre in crescita.

Tale risultato è il frutto della Consulta permanente sul gioco con premi in denaro del Comune di Genova istituita nel 2012, ma è solo con l’attuale Giunta Salis, alla quale va espressa grata riconoscenza, che si è riusciti a tornare ad avviare un percorso realmente collaborativo ed aggiornato tra tutti i soggetti accreditati (rappresentanti del Comune di Genova, dei Municipi, associazioni, movimenti e realtà locali).

Un cambio di passo significativo, che ha permesso di trasformare il confronto in azioni concrete e condivise. La visibilità garantita oggi dai display stradali rappresenta un primo importante risultato di questo lavoro condiviso, e si auspica possa proseguire nel tempo, ampliando gli strumenti di comunicazione e prevenzione a disposizione dell’amministrazione locale anche tramite la realizzazione degli altri obiettivi ancora sul Tavolo della Consulta.

In questo contesto, Mettiamoci In Gioco Genova ha svolto un ruolo attivo e propositivo, contribuendo alla sopravvivenza della Consulta con l’impegno e la determinazione dei soggetti del coordinamento genovese, anche quando, in passato, le riunioni non producevano effetti positivi concreti.

Inoltre, l’attività della rete ha permesso il raggiungimento di altri importanti risultati istituzionali: in particolare, è stato possibile coinvolgere tutti i Municipi e il Consiglio Comunale di Genova nella presentazione di un ordine del giorno volto a sollecitare l’impegno della Regione Liguria nell’applicazione delle leggi regionali n. 17 e n. 18 del 2012, ed è anche stata proposta la rinuncia alla partecipazione agli utili erariali derivanti dall’azzardo.

L’ordine del giorno è già stato approvato da quattro Municipi e dal Consiglio Comunale di Genova. Parallelamente, nove Comuni del Tigullio hanno inoltrato alla Regione un appello per l’adozione di una normativa organica in grado di riordinare il settore mentre, insieme ad ANCI Liguria, è stata promossa un’iniziativa rivolta a tutti i Sindaci per rafforzare le attività di controllo nei rispettivi territori.

Nella convinzione che solo attraverso una collaborazione stabile tra istituzioni e società civile sia possibile affrontare con efficacia i problemi sanitari e sociali legati al dramma dell’azzardo, la rete regionale e locale conferma il proprio impegno nella promozione di politiche efficaci per la tutela di persone, famiglie e comunità.

Mettiamoci In Gioco Liguria è inoltre lieta di invitare la cittadinanza all’incontro dal titolo Universo azzardo: quanto ci costa in termini umani ed economici, che il Coordinamento Nazionale, presieduto da Don Armando Zappolini, ha programmato per l’appuntamento che quest’anno si terrà, in collaborazione con ANCI regionale, a Genova il 5 giugno p.v. a Palazzo Tursi, via Garibaldi 9, presso il Salone di Rappresentanza.

Un’occasione di notevole rilevanza, perché si metteranno a confronto le attività di ciascuna regione italiana, per poi giungere alla definizione di un protocollo organizzativo e politico per tutto il Paese riguardo alla regolamentazione dell’azzardo.