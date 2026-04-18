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Pirata

Via Tolemaide, alla guida di un’auto tampona uno scooter e fugge

La donna alla guida della due ruote è caduta a terra, fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. Indagini in corso per risalire all'automobilista

incidente via tolemaide

Genova. Tampona uno scooter e fugge senza prestare soccorso. È successo nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 aprile, in via Tolemaide, all’intersezione con via Montevideo.

La donna che era alla guida della due ruote, una 49enne, è caduta a terra riportando, per fortuna, solo alcune escoriazioni.

Ma la persona alla guida della vettura ha tirato dritto.

Soccorsa in un primo tempo da una gazzella dei carabinieri in transito, è stata ospedalizzata dai militi della Croce Bianca Genovese in codice verde presso il pronto soccorso del San Martino.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità, effettuare i rilievi e per avviare le ricerche dell’auto pirata.

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