Via Tolemaide, alla guida di un’auto tampona uno scooter e fugge

Genova. Tampona uno scooter e fugge senza prestare soccorso. È successo nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 aprile, in via Tolemaide, all’intersezione con via Montevideo.
La donna che era alla guida della due ruote, una 49enne, è caduta a terra riportando, per fortuna, solo alcune escoriazioni.
Ma la persona alla guida della vettura ha tirato dritto.
Soccorsa in un primo tempo da una gazzella dei carabinieri in transito, è stata ospedalizzata dai militi della Croce Bianca Genovese in codice verde presso il pronto soccorso del San Martino.
Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità, effettuare i rilievi e per avviare le ricerche dell’auto pirata.