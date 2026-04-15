Auto danneggia un passaggio a livello tra Pietra e Loano: disagi e treni in ritardo

Pietra-Loano. Mattinata difficile per i pendolari in Liguria, a causa di un incidente che ha avuto conseguenze sulla circolazione ferroviaria.

Poco dopo le 6, infatti, è stata sospesa la circolazione tra Pietra Ligure e Loano, a causa di un’auto che è andata a sbattere contro un passaggio a livello, danneggiandolo.

Al momento si registrano diversi disagi, con treni in ritardo fino a 60 minuti.

Alle 8 è stato ripristinato il corretto uso del passaggio a livello la circolazione è ripresa senza rallentamenti.