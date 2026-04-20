Auto fuori controllo, lo schianto contro un albero in piazza Tommaseo

Genova. Perde il controllo della sua auto, finisce contro un albero. Macchina danneggiata ma per fortuna nessuna grave conseguenza per il conducente.

I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, lunedì 20 aprile, nel quartiere genovese della Foce, in piazza Tommaseo.

Per cause da chiarire un uomo di 38 anni, cittadino russo, alla guida della sua vettura, una berlina, viaggiando tra via Nizza e via Montevideo ha sbandato ed è finito contro un albero.

Lo schianto ha provocato l’attivazione dell’airbag. L’uomo, che indossava la cintura, no ha riportato traumi rilevanti e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto i militi della Croce Bianca Genovese e la polizia locale per i rilievi e la chiusura temporanea della strada e, poi una ditta per la bonifica della strada. Il traffico è stato deviato a partire dalla rotonda Cereti su via Trebisonda e via Pozzo.