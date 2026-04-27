Atenei uniti, sicurezza condivisa: anche Unige aderisce al progetto interuniversitario

Genova. L’università di Genova, assieme ad altri 26 atenei in Italia, in occasione del 28 aprile, data individuata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) come Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, partecipa a un’iniziativa congiunta volta a rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita.
Il 28 aprile 2026 gli atenei si uniscono per realizzare un’iniziativa dal grande valore simbolico: tutta la comunità universitaria viene coinvolta in una prova di evacuazione contemporanea di alcune sedi.
La prova consiste nella simulazione di una situazione di emergenza, con l’attivazione dei sistemi di allarme e l’applicazione delle procedure previste dai piani di emergenza di ciascun ateneo. Le persone partecipanti sono chiamate a interrompere temporaneamente le attività didattiche, di ricerca e amministrative per dirigersi ordinatamente verso un luogo sicuro, seguendo la segnaletica di emergenza e le indicazioni del personale addetto.
L’iniziativa permette di verificare l’efficacia delle procedure operative di emergenza, il coordinamento tra le diverse strutture e la tempestività delle comunicazioni, la capacità di risposta della comunità e di rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza. L’attività si configura come misura gestionale di mitigazione e compensazione del rischio correlato alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 14.08.2025.
La simulazione rappresenta inoltre un’occasione di sensibilizzazione sull’importanza della preparazione, della responsabilità individuale e della capacità di reazione in caso di evento critico e di emergenza. Promossa nell’ambito della Rete di coordinamento dei Servizi di prevenzione e protezione delle università, si configura come una prima azione congiunta a livello inter-ateneo che si inserisce nel progetto “Atenei uniti per una sicurezza condivisa”.
La progettualità punta a essere un impegno collettivo volto a trasformare la sicurezza da obbligo normativo a valore condiviso. Le università, anche attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione che operano in sinergia tra loro, assumono un ruolo strategico nel promuovere una evoluzione culturale strutturale e duratura. Possono costituire un autentico motore di cambiamento, capace di incidere in maniera sostanziale sui comportamenti perché la prevenzione e il prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza diventino parte integrante di ciascuno di noi.
Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova, commenta: «L’adesione a “Atenei uniti per una sicurezza condivisa” conferma l’impegno di UniGe nel promuovere la cultura della prevenzione come valore fondante della vita universitaria. Coinvolgere studentesse e studenti, personale docente e tecnico-amministrativo in un’esperienza concreta e condivisa significa rafforzare la consapevolezza e la responsabilità individuale e collettiva rispetto alla sicurezza. La collaborazione tra Atenei rappresenta un elemento strategico per costruire modelli efficaci e diffondere buone pratiche, contribuendo a un cambiamento culturale duraturo».
Gli atenei che hanno aderito all’iniziativa:
Politecnico Milano
Università Bocconi
Università Cattolica
Università Cattolica del Sacro Cuore sede Brescia
Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenze e Cremona
Università Cattolica del Sacro Cuore sede Milano
Università del Salento
Università di Bergamo
Università di Bologna – Alma Mater Studiorum
Università di Camerino
Università di Firenze
Università di Genova
Università di Messina
Università di Milano – La Statale
Università di Milano-Bicocca
Università di Napoli Federico II
Università di Parma
Università di Pisa
Università di Roma – Sapienza
Università di Salerno
Università di Teramo
Università di Trento
Università di Trieste
Università di Udine
Università di Urbino Carlo Bo
Università di Verona
Università Politecnica delle Marche
Università Roma Tre