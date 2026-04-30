  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Partecipate

Aster chiude il bilancio in pareggio, la produzione tocca il record di 42,8 milioni

Il presidente Bassoli: "Questo risultato dimostra che è possibile coniugare rigore gestionale e capacità operativa, restando pienamente fedeli alla nostra missione di servizio pubblico"

Generico aprile 2026

Genova. Aster chiude l’esercizio 2025 in sostanziale pareggio (5.600 euro di utile), mentre il valore della produzione raggiunge la cifra record di 42,8 milioni di euro: “Un indicatore che certifica l’intensità e la qualità dello sforzo produttivo messo in campo nel corso dell’anno appena concluso, in risposta alle esigenze della città e del territorio”, secondo l’azienda.

“Accanto alla performance operativa, si evidenzia anche la solidità patrimoniale e finanziaria dell’azienda, elemento particolarmente rilevante in un contesto economico complesso e caratterizzato da forti tensioni sui costi e sulle risorse disponibili – si legge nel comunicato diffuso da Aster -. Un equilibrio che rappresenta non solo un dato contabile, ma una garanzia di affidabilità e continuità del servizio pubblico.
Determinante, in questo percorso, è stata l’attenzione della civica amministrazione, che ha sostenuto con convinzione la continuità e il ruolo strategico dell’azienda, riconoscendone il valore come presidio operativo al servizio della città. Un risultato reso possibile, inoltre, grazie all’impegno quotidiano di tutte le lavoratrici e i lavoratori di Aster, che con professionalità, dedizione e senso di responsabilità hanno contribuito al raggiungimento di questi obiettivi”.

Generico aprile 2026

“Chiudere un bilancio in equilibrio, in un anno così complesso, e al tempo stesso raggiungere un livello di produzione mai toccato prima, rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione ma anche di responsabilità – dichiara Andrea Bassoli, presidente di Aster –. Questo risultato dimostra che è possibile coniugare rigore gestionale e capacità operativa, restando pienamente fedeli alla nostra missione di servizio pubblico”.

“La solidità economico-finanziaria che oggi registriamo è il presupposto per continuare a investire nella qualità degli interventi e nella cura della città. Un ringraziamento sincero va alla civica amministrazione per il supporto e la fiducia dimostrata e, soprattutto, a tutte le persone di Aster che ogni giorno, sul campo, rendono possibile tutto questo con competenza, impegno e senso di appartenenza”, conclude Bassoli.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.