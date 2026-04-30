Asta delle Stelle sportive: scendono in campo Valentino Rossi, Jasmine Paolini e Bebe Vio

I grandi campioni dello sport nazionale e internazionale scendono nuovamente in campo per una sfida che va oltre il risultato agonistico. Nuovo appuntamento sulla piattaforma Memorabid la nuova sessione dell’Asta delle Stelle nello Sport, il progetto che da anni trasforma i cimeli dei fuoriclasse in ossigeno per la Fondazione Gigi Ghirotti ETS.

Un’occasione unica per i collezionisti e gli appassionati di aggiudicarsi pezzi rari e autografati, contribuendo direttamente all’assistenza socio-sanitaria gratuita per i malati terminali e le loro famiglie.

Tra i protagonisti di questa settimana i “miti della velocità” con la maglia “100KM dei Campioni” autografata da Valentino Rossi, insieme al cappellino di Simone Corsi. Attenzione alle Regine del Tennis, con la maglia “For the Women” firmata dalle campionesse olimpiche Jasmine Paolini e Sara Errani, oltre al libro autografato da Tathiana Garbin. L’eccellenza della Scherma è rappresentata dai cappellini autografati dell’iconica Bebe Vio e della spadista azzurra Alberta Santuccio, oltre alla maglia della FIS autografata da Tommaso Marini. Attenzione anche alla maglia dell’Italia Kayak autografata dal campione olimpico Giovanni De Gennaro.

Tra i trenta speciali “pezzi” all’asta questa settimana, da segnalare anche le maglie autografate di Napoli Femminile (Bellucci) e Pisa, fino ai cimeli di Vincenzo Lizzi (Pugilato), Giulia Longhi (Softball), Mario Sanzullo (Nuoto) e i gadget invernali della Federcusi insieme a un’ampia rappresentanza dei giocatori dello Spezia Calcio.

Le Aste sono attive online all’indirizzo https://memorabid.com/stellenellosport fino a lunedì 4 maggio.