  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il progetto

L’associazione dedicata a Martina Rossi diventa una fondazione: “Tuteliamo i diritti dei più fragili”

Oggi il dibattito a palazzo Tursi e l'incontro tra la sindaca Salisi e il papà di Martina: "Risposta necessaria per aiutare chi non ha armi per difendersi"

Genova. L’associazione nata nel nome di Martina Rossi, la ragazza morta dopo essere precipitata da un balcone in Spagna per sfuggire a una violenza sessuale, diventa una Fondazione per trasformare il dolore in un impegno strutturato per i più fragili.

L’annuncio è arrivato oggi a Genova durante un incontro tra il padre della giovane, Bruno Rossi, e la sindaca Silvia Salis, volto a suggellare il sostegno delle istituzioni locali al nuovo percorso dell’ente.

fondazione martina rossi
Un momento dell'incontro di oggi a palazzo Tursi

“Siamo nati come associazione e volevamo diventare importanti — ha spiegato Rossi — ma dopo tre anni di lavoro ho capito che da solo non riesco a fare granché: abbiamo la necessità di allargarci”. Il passaggio a Fondazione punta a raccogliere nuove risorse per sostenere obiettivi che vanno oltre la memoria locale.

“Il mio obiettivo è stare dalla parte dei deboli, dei poveri e di chi ha bisogno — ha aggiunto il padre di Martina — come mi diceva sempre mia figlia: non bisogna più che i bambini muoiano, la gente deve trovare la giusta sensibilità”.

Pieno appoggio all’iniziativa è arrivato dalla sindaca Silvia Salis, che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere la ricerca della verità sul caso della giovane scomparsa a Palma di Maiorca nel 2011.

“Il Comune è al fianco della famiglia perché non bisogna mai smettere di avere speranza nel trovare giustizia — ha sottolineato Salis — questa storia parla di una violenza efferata e di un crimine trattato inizialmente con superficialità”. Secondo la prima cittadina, la nuova Fondazione rappresenta una risposta necessaria per “proteggere chi non ha le armi per difendersi”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.