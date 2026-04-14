Ospedale Galliera, l’asilo nido chiuderà un mese prima: “Necessario per i lavori di adeguamento”

Genova. Disagi all’ospedale Galliera per la chiusura anticipata dell’asilo nido interaziendale Il Coniglio blu, che quest’anno terminerà l’attività il 30 giugno anziché il 31 luglio in occasione del cambio di gestione. Il caso è sbarcato in consiglio regionale con un’interrogazione presentata dal capogruppo del Pd Armando Sanna.

“Tale decisione – ha denunciato Sanna – interrompe di fatto la continuità educativa dell’anno scolastico in corso, scaricando su famiglie e lavoratori disagi organizzativi ed economici rilevanti. il nido rappresenta l’unico presidio strutturato di welfare aziendale del Galliera ed è aperto anche al territorio, in un momento segnato da carenza di posti nei servizi per la prima infanzia. Non risultano fornite garanzie formali né sulla copertura del mese di luglio 2026 né su soluzioni alternative in caso di lavori o cambio di gestore, né sulla piena riattivazione del servizio per l’annualità 2026/2027″.

In aula ha risposto la vicepresidente Simona Ferro riportando le informazioni fornite dal Galliera. L’ente ospedaliero conferma che verrà bandita una nuova gara per l’affidamento del servizio per i prossimi cinque anni e che il futuro aggiudicatario dovrà effettuare lavori di adeguamento dell’immobile. L’anticipazione della chiusura al 30 giugno è ritenuta necessaria proprio per consentire queste operazioni. Nient’altro viene specificato sull’erogazione del servizio per il mese che rimarrà scoperto.

“Altro che chiarimenti: dalla risposta dell’assessore emergono ancora più dubbi e nessuna garanzia concreta per il mantenimento del servizio dell’asilo interaziendale del Galliera – replica Sanna – Non siamo di fronte a una normale procedura, ma a una scelta che rischia di smantellare un servizio di welfare che da oltre vent’anni è un punto di riferimento per lavoratori e famiglie”.

“Il bando – aggiunge il capogruppo del Pd in Regione – è costruito per scoraggiare la partecipazione: si chiedono circa 95mila euro di lavori senza alcuna garanzia sulla durata della concessione, visto il recesso unilaterale previsto. Così il rischio che la gara vada deserta è alto e concreto. Si anticipa la chiusura al 30 giugno, si crea incertezza e si mette a rischio l’unico nido interaziendale davvero funzionante. Di fronte a questo rischio la Regione non può stare a guardare: si impegni a garantire la continuità dell’apertura dell’asilo e sia pronta a modificare il bando se dovesse andare deserto. Qui non si parla di un appalto qualsiasi, ma di un pezzo fondamentale di welfare pubblico. Chiediamo un impegno preciso e non dichiarazioni generiche che confermano lo status quo. Lavoratori e famiglie meritano rassicurazioni chiare”, conclude.