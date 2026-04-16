Asilo Girasole chiuso: a inizio maggio bimbi trasferiti in una nuova scuola

Genova. I bambini dell’asilo Girasole di via Orfani, a Marassi, struttura in cui lo scorso 26 marzo si è verificato un distacco di intonaco dal soffitto, saranno trasferiti nella nuova scuola La Rondine di piazza Solari nel giro di due settimane.

Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica e Coordinamento Pnrr, Massimo Ferrante, che, insieme all’assessora ai Servizi educativi, Rita Bruzzone, sta seguendo la vicenda dell’asilo. L’intonaco era crollato nella stanza in cui i piccoli riposavano.

Due classi erano state subito evacuate, e i bambini ricollocati a Quezzi e in piazza Galileo Ferraris, non senza disagi per le famiglie. Una situazione destinata a prolungarsi dopo i sopralluoghi dei tecnici della pubblica incolumità: a seguito delle verifiche dei vigili del fuoco, che non hanno escluso possibili danni strutturali, sono state disposte verifiche statiche che dovranno essere affidate dal Comune di Genova a ingegneri strutturisti.

Nella scuola La Rondine di piazza Solari, dove sono stati appena conclusi i lavori del Pnrr, ed è qui che verranno ricollocati i bambini del Girasole: “Consapevoli dei disagi alle famiglie – spiegano gli assessori Ferrante e Bruzzone – che in queste settimane hanno dovuto portare i propri figli a qualche chilometro di distanza dalla scuola di appartenenza, abbiamo deciso di proporre il trasferimento nella nuova scuola di piazza Solari. Una volta effettuato il collaudo della nuova struttura, a inizio maggio le bambine e i bambini del Girasole potranno quindi avere una sede decisamente più comoda nella nuova scuola, che saranno di fatto proprio loro a inaugurare”.