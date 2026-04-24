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Svolta

Asili comunali, ripristinate le sezioni tagliate alle scuole dell’infanzia Mimosa e Rodari

Assessore Bruzzone: "Garantiti 75 posti per ciascun plesso, sostegno concreto alle famiglie"

Presidio scuole infanzia Tursi

Genova. Superata l’ipotesi di riduzione delle sezioni nelle scuole dell’infanzia Mimosa e Rodari per l’anno scolastico 2026/2027. Dopo un confronto con i Municipi Levante e Media Valbisagno, e la valutazione delle richieste e dell’offerta formativa sul territorio, l’amministrazione comunale ha deciso di rivedere la rimodulazione inizialmente prevista a causa del calo delle iscrizioni.

“A fronte dell’andamento delle domande di iscrizione in alcune sedi – spiega l’assessore ai Servizi educativi Rita Bruzzone – avevamo inizialmente ipotizzato una riorganizzazione che prevedeva il passaggio da tre a due sezioni per ciascun plesso, con un’offerta di 25 posti per sezione. Questa decisione è stata successivamente riconsiderata, alla luce delle esigenze reppresentate dai due Municipi per conto delle famiglie”.

Le scuole dell’infanzia Mimosa (Municipio Media Valbisagno) e Rodari (Municipio Bassa Valbisagno) manterranno quindi tre sezioni ciascuna, per un totale di 75 posti per scuola. “Questa scelta – conclude l’assessore – consente di supportare adeguatamente le famiglie anche per il prossimo anno scolastico e conferma l’attenzione dell’amministrazione verso un’offerta educativa diffusa e di qualità sul territorio”.

“Siamo molto soddisfatti della decisione presa di mantenere le tre sezioni alla scuola dell’infanzia Mimosa. È stato uno sforzo importante, concreto, e tutt’altro che scontato, che ha permesso di dare una risposta a tutte le famiglie e ai bambini che hanno scelto questa struttura – ha commentato Roberto D’Avolio, assessore del municipio IV Media Valbisagno con deleghe ai servizi scolastici – Parliamo di un risultato frutto di un lavoro serio e condiviso: un gioco di squadra tra territorio e amministrazione comunale, che ha saputo ascoltare i bisogni reali e tradurli in una scelta concreta, in linea con le aspettative dei cittadini. Desidero ringraziare in modo particolare l’Assessorato ai Servizi Educativi e la Sindaca Silvia Salis per l’impegno e la sensibilità dimostrati. È stata colta pienamente l’esigenza del territorio, dando un segnale importante di attenzione verso le famiglie e la scuola”.

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