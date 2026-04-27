Asef, designato nuovo amministratore unico: è l’avvocato Paolo Scovazzi

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha designato, con apposito provvedimento, come nuovo amministratore unico di Asef srl, l’Azienda servizi funebri con socio unico il Comune di Genova, l’avvocato Paolo Scovazzi.

Ai sensi dello Statuto dell’Azienda Servizi Funebri srl, l’Amministrazione della Società è affidata a un Amministratore Unico, il cui mandato dura tre esercizi. L’avvocato Scovazzi, genovese, classe 1953, subentra quindi all’avvocato Maurizio Barabino, il cui mandato è scaduto con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio.

Scovazzi, classe 1953, è avvocato penalista, è stato consigliere e tesoriere dell’ordine degli avvocato liguri. In passato è stato l’avvocato difensore di Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega Nord. Nella scorsa campagna elettorale era tra in candidati della lista Silvia Salis.