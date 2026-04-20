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Violenza

Aggressioni al personale sanitario, a Sampierdarena due in un’ora: doppio arresto

Un episodio è avvenuto all'interno del Villa Scassi, l'altro ai danni di un milite di un'ambulanza in via Cantore

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Genova. Ancora aggressioni ai danni del personale sanitario. Questa mattina la polizia di Stato di Genova ha arrestato, in due distinti interventi avvenuti entrambi a Sampierdarena, un 36enne e un 50enne entrambi per il reato di lesioni personali arrecate a personale sanitario.

Il primo intervento alle 8.30 quando gli agenti delle volanti sono stati inviati presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi dove un paziente 36enne, molto alterato, era andato in escandescenze colpendo un’infermiera con una testata e provocandole una lesione al polso giudicata. Dopo essere stato dimesso, l’uomo, di nazionalità marocchina, è stato accompagnato presso gli uffici della questura dove è stato trattenuto fino a questa mattina, in attesa del rito direttissimo.

Poco dopo, un’altra pattuglia è intervenuta in un bar di via Cantore dove era stato segnalato un uomo che, ubriaco, aveva molestato i dipendenti dell’esercizio, per poi perdere conoscenza ed accasciarsi al suolo.

Gli agenti hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza, per prestare i primi soccorsi. Il 50enne, kazako, risvegliatosi nel momento in cui veniva valutato lo stato di coscienza, ha colpito uno dei militi con un violento pugno all’addome. Anche durante il trasporto presso l’ospedale Villa Scassi ha mantenuto un atteggiamento aggressivo. Anch’egli dopo le dimissioni, è stato portato in questura in attesa del rito direttissimo.

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