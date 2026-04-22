Foto di bimbi rubate in spiaggia e materiale pedopornografico: 40enne arrestato chiede lo sconto di pena

Genova. Le foto ai bimbi su una spiaggia del ponente genovese tra gli ombrelloni o mentre giocavano sulla sabbia o fra le onde, le ha proprio scattate lui, l’uomo di 40 anni arrestato dalla polizia postale a metà gennaio per detenzione di 380 file pedopornografici.

Il riscontro i poliziotti coordinati dal dirigente Alessandro Carmeli lo hanno trovato su una chat non cancellata sullo smartphone dell’uomo, disoccupato e residente del quartiere di Pra’, al momento dell’arresto.

Il 40enne, che era finito in carcere su ordinanza di custodia cautelare dalla gip Caterina Lungaro nel frattempo ha ottenuto i domiciliari. Il fascicolo è passato alla collega Francesca Rombolà che ha chiesto il giudizio immediato e il 40enne, disoccupato e residente nella zona di Pra’, punta adesso allo sconto di pena.

Tramite il suo legale si apprende che chiederà l’abbreviato.. Dalle indagini è emerso che l’uomo avrebbe scambiato una serie di foto con alcune persone residenti in Liguria ma anche in altre regioni.