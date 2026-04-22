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Le indagini

Foto di bimbi rubate in spiaggia e materiale pedopornografico: 40enne arrestato chiede lo sconto di pena

La procura ha chiesto il giudizio immediato. Lui nel frattempo ha ottenuto ai domiciliari. In una chat si vantava di aver scattato lui le foto

Polizia postale e Liguria Digitale insieme nel Cyber Security Lab

Genova. Le foto ai bimbi su una spiaggia del ponente genovese tra gli ombrelloni o mentre giocavano sulla sabbia o fra le onde, le ha proprio scattate lui, l’uomo di 40 anni arrestato dalla polizia postale a metà gennaio  per detenzione di 380 file pedopornografici.

Il riscontro i poliziotti coordinati dal dirigente Alessandro Carmeli lo hanno trovato su una chat non cancellata sullo smartphone dell’uomo, disoccupato e residente del quartiere di Pra’, al momento dell’arresto.

Il 40enne, che era finito in carcere su ordinanza di custodia cautelare dalla gip Caterina Lungaro nel frattempo ha ottenuto i domiciliari. Il fascicolo è passato alla collega Francesca Rombolà che ha chiesto il giudizio immediato e il 40enne, disoccupato e residente nella zona di Pra’, punta adesso allo sconto di pena.

Tramite il suo legale si apprende che chiederà l’abbreviato.. Dalle indagini è emerso che l’uomo avrebbe scambiato una serie di foto con alcune persone residenti in Liguria ma anche in altre regioni.

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