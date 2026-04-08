Arpal presenta “Impronte”, a Genova due settimane di eventi su clima e territorio

Genova. Dal 13 al 23 aprile 2026 il Dipartimento Architettura e Design (dAD) dell’Università di Genova ospita “Impronte – osservare, comprendere, agire – quello che lasciamo di noi”, rassegna scientifico-culturale dedicata al cambiamento climatico.

14 i momenti di approfondimento, laboratorio, scoperta e confronto su un argomento che riguarda tutti, indipendentemente da come la si pensi in merito o dalle motivazioni che lo stanno influenzando.

L’iniziativa è promossa da Arpal, Università di Genova, Consorzio IANUA e dal Collegio Regionale Guide Alpine della Liguria, con il duplice obiettivo di accrescere la consapevolezza sui rischi meteo-idrologici e sugli impatti del cambiamento climatico in Liguria e di proporre buone pratiche, strategie di adattamento e soluzioni urbanistiche, capaci di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e aumentare la resilienza dei territori.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere un pubblico ampio e intergenerazionale, favorendo una partecipazione attiva e informata. Il programma propone seminari, laboratori, attività per le scuole, trekking urbani e momenti divulgativi, con eventi clou in occasione della Giornata della Terra, e ospiti del calibro di Antonello Provenzale, già direttore dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr, e Serena Giacomin, Direttrice Scientifica dell’Italian Climate Network.

Per tutta la durata della rassegna presso il porticato del dAD, Stradone Sant’Agostino 37, sarà visitabile la mostra a fumetti “2 passi nel clima”, realizzata da Gian Lorenzo Ingrami con collaboratori del CNR di Bologna.

Per gli studenti universitari si segnalano in particolare le seguenti attività:

GARA PODCAST – Dai voce al cambiamento climatico: Hai un’idea, una storia o una prospettiva originale sul cambiamento climatico? Questo contest è la tua occasione per trasformarla in un podcast. Per partecipare, invia la tua proposta entro le ore 12:00 di martedì 14 aprile 2026 all’indirizzo: consorzioianua@unige.it oppure a radio@unige.it.

Tutte le informazioni al link https://consorzioianua.unige.it/garapodcast2026

LABORATORIO En-ROADS – Partecipa ad un simulatore climatico usato in vari paesi che rivela come le scelte politiche e tecnologiche di oggi possano plasmare il futuro del nostro pianeta. Il laboratorio si svolge il martedì 21 aprile 2026, dalle 10.00 alle 13.00, presso Aula Benvenuto, Dipartimento Architettura e Design, Stradone S. Agostino 37. Per iscrizioni ed informazioni

https://consorzioianua.unige.it/laboratoriENROADS

https://www.climateinteractive.org/en-roads/